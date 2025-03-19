Фахівці закликають уряд припинити порушення закону про публічні закупівлі та підтримати національного виробника

Громадська Робоча група з підтримки національної промисловості та сприяння локалізації звернулася до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з вимогою забезпечити виконання Закону "Про публічні закупівлі".

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Відповідне звернення опублікувало видання "Економічні новини".

У ньому наголошується, що локалізація виробництва є ключовим інструментом зміцнення економіки, створення робочих місць та стабілізації національної валюти. Однак значна частина держзакупівель продовжує орієнтуватися на імпорт, що призводить до втрати сотень мільярдів гривень, які могли б працювати на українську економіку.

«У 2023 році Україна витратила на державні закупівлі 1 трлн грн, і близько 40% цих коштів пішли на імпортні товари, хоча вітчизняні виробники могли б забезпечити відповідну продукцію. Це означає втрату податкових надходжень, зменшення кількості робочих місць і стримування економічного розвитку», – зазначають у Громадській Робочій групі.

Особливе занепокоєння викликає порушення норм Закону великими державними підприємствами, особливо у стратегічно важливих галузях, таких як видобуток енергоресурсів. Серед найпоширеніших схем обходу локалізації – завищення вартості транспортування та сервісу, тендерні вимоги, що унеможливлюють участь українських виробників, використання міжнародного фінансування для уникнення відкритих торгів, а також маскування імпорту під вітчизняну продукцію.

Громадська Робоча група пропонує ряд заходів для виправлення ситуації, зокрема внесення товарів до Реєстру локалізованих товарів виключно виробниками, а не імпортерами чи посередниками, посилення контролю за рівнем локалізації, а також запровадження відповідальності за порушення Закону «Про публічні закупівлі».

Окремо наголошується на необхідності розширення програм підтримки, таких як Всеукраїнська платформа «Зроблено в Україні», що дозволить покупцям отримувати компенсацію 10-15% вартості техніки за умови дотримання норм локалізації. Також пропонується поширити програму «Доступні кредити 5-7-9%» на виробників техніки та обладнання, а для інвестиційних проєктів у сфері локалізованого виробництва передбачити державні гарантії за банківськими кредитами.

Громадська Робоча група закликає уряд вжити заходів для припинення порушень закону, посилення контролю над держзакупівлями та усунення схем обходу локалізації. Очікується оперативна реакція влади та реальні кроки для відновлення прозорості системи публічних закупівель.

З повним текстом звернення можна ознайомитися за посиланням.