Федерація роботодавців вимагає від НКРЕКП негайно скасувати рішення про підвищення тарифу на передачу електроенергії

Федерація роботодавців України (ФРУ) звернулася до голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Юрія Власенка із вимогою невідкладно скасувати своє рішення про збільшення на 30% тарифу на передачу електроенергії для "Укренерго", з 528,57 до 686,23 грн/МВт·год.

На думку ФРУ, рішення регулятора є економічно необгрунтованим і суперечить принципам відкритості та прозорості.

У федерації зазначають, що остаточне затвердження постанови щодо підвищення тарифу було заплановано на 10 грудня 2024 року. Однак, під час самого засідання це питання було знято з розгляду без пояснення причин та без конкретизації дати проведення засідання Нацкомісії, де воно буде розглядатися.

"Засідання НКРЕКП, на якому було затверджено тариф на послуги з передачі електричної енергії, відбулося 19 грудня. Варто наголосити, що інформація про проведення такого засідання була оприлюднена на сайті НКРЕКП лише за кілька годин до початку. Це фактично позбавило громадськість та бізнес можливості належним чином підготуватися. Такий підхід грубо порушує принципи відкритості й прозорості, а також викликає серйозні сумніви щодо об’єктивності ухваленого рішення", — йдеться у листі ФРУ.

ФРУ також сумнівається щодо коректності розрахунків в основі нового тарифу й вимагає від НКРЕКП організувати повноцінні публічні обговорення цього питання за участю всіх зацікавлених сторін, а також наполягає на тому, щоб засідання щодо зміни тарифів проводилися не раніше, ніж через тиждень після публікації порядку денного та відповідного проєкту постанови.

На думку представників федерації, зростання тарифу на передачу електричної енергії на 30% призведе до погіршення конкурентоспроможності української продукції, падіння виробництва, зниження податкових надходжень й до негативних соціально-економічних наслідків.

Нагадаємо, НКРЕКП ухвалила рішення про збільшення тарифу на передачу електроенергії для "Укренерго" з 528,57 до 686,23 грн/МВт·год. Раніше у Федерації роботодавців України заявили, що витрати бізнесу від підвищення тарифу на передачу електроенергії зростуть на 13 млрд грн. У Національній асоціації добувної промисловості назвали рішення НКРЕКП непрозорим та необгрунтованим.