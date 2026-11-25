25 листопада 2026 року в Державному аграрному реєстрі (ДАР) відкрили прийом заявок на допомогу для весняної посівної 2027 року. Близько 4 тисяч малих і середніх фермерів із прифронтових областей зможуть отримати гроші на насіння та добрива. Розмір допомоги становить еквівалент $2000 у національній валюті.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Хто може отримати допомогу

Програма розрахована на малих і середніх агровиробників, які обробляють від 10 до 300 гектарів землі в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Землі господарств мають розташовуватися на відстані понад 20 км від лінії фронту. Подати заявку можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці.

Перевагу під час відбору надаватимуть господарствам, якими керують жінки; ветеранам і ветеранкам, які займаються агровиробництвом; молодим аграріям.

Як подати заявку

Заявки приймають з 25 листопада до 20 грудня через Державний аграрний реєстр.

Під час відбору враховуватимуть відповідність умовам програми, потреби господарств у відновленні та доступне фінансування. Подання заявки не гарантує отримання допомоги.

Програму реалізують Міністерство аграрної політики та продовольства України та Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Міністр аграрної політики Тарас Висоцький зазначив, що підтримка має допомогти прифронтовим господарствам провести посівну, зберегти виробництво та отримати дохід від нового врожаю.

раніше повідомлялося, що у 2027 році державна підтримка аграріїв прифронтових територій буде зосереджена на найбільш нагальних потребах. Йдеться про компенсації за знищені або незібрані посіви, підтримку релокації підприємств та інші адресні програми.