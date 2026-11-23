Фермери Румунії попередили про підвищення цін на власну продукцію навесні 2027 року. Через зростання витрат на електроенергію, опалення теплиць і пальне овочі дорожчатимуть, а кілограм помідорів може коштувати понад €11,79.

Як пише Dilo, про це повідомляє Digi24.

Наскільки можуть зрости ціни

Минулої весни кілограм помідорів у Румунії коштував близько €7,86. Тепер виробники прогнозують ціну понад €11,79.

Зростання витрат уже відчувають господарства. За словами фермера з повіту Долж, який має сім теплиць, лише на обігрів однієї з них цього року витрачає на €3929,27 більше, ніж торік.

"Ми розпочали сезон 2027 року, але від самого початку маємо значно вищі витрати. Це і вугілля для котельні, і електроенергія, адже на ній працюють датчики та насоси, і дизельне пальне, яким ми перевозимо продукцію на ринок", — пояснив він.

За інформацією видання, тонна вугілля подорожчала з приблизно €314,34 минулого року до €392,93 цього року.

Президент асоціації виробників овочів в Олті Іон Паунел повідомив, що загалом витрати фермерів зросли на 25–40% порівняно з минулим роком. За його словами, у 2026 році податки та витрати на енергію вже були на 70% вищими, ніж у 2025 році.

Виробники агропродукції зазначають, що не можуть компенсувати подорожчання за рахунок власних коштів. Тому планують переносити додаткові витрати на покупців, навіть якщо через підвищення цін частина продукції залишиться непроданою.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року ціни на необроблені продукти харчування в єврозоні зросли на 4,6% порівняно з минулим роком. Водночас оброблені продукти, алкоголь і тютюн подорожчали лише на 0,5%. На вартість їжі впливають зростання витрат на пальне, електроенергію та логістику.