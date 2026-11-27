Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пропонує замість участі країни в новій позиці Євросоюзу для України на 45 мільярдів євро надавати Києву дизельне паливо, локомотиви, цивільну техніку та електроенергію словацького виробництва.

Як пише Dilo, про це Фіцо заявив під час саміту ЄС, де обговорюють багаторічний бюджет блоку та фінансування України, передає "Радіо Свобода".

Європейська комісія запропонувала надати Україні €45 млрд фінансової підтримки у 2027 році. Із цієї суми €25 млрд планують спрямувати на військові потреби, а ще €20 млрд — на підтримку державного бюджету. Україна має повернути позику лише після того, як Росія компенсує завдані війною збитки.

Рішення було прийнято з метою залучення до цієї ініціативи тих держав-членів, які виступають проти постачання зброї Києву.

Поділ кредиту на військову й невійськову частини Фіцо назвав "трюком Єврокомісії". За його словами, формально це одна позика.

За розрахунками словацького прем'єра, участь у кредиті коштувала б Словаччині близько 11 мільйонів євро щороку - це були б відсотки за позикою

Що пропонує Фіцо

Фіцо хоче, щоб гроші, які пішли б на обслуговування кредиту, Словаччина спрямувала на двосторонню допомогу Україні.

Він назвав чотири напрямки:

цивільну техніку словацького виробництва,

дизельне пальне,

локомотиви,

аварійні поставки електроенергії.

«Тобто жодних грошей, лише те, чого вони справді потребують. Принципово – словацького виробництва, щоб це підтримувало нашу промисловість», – підкреслив Фіцо.

Водночас, за його словами, Словаччина не має принципових заперечень проти того, щоб Україна отримала близько 140 мільярдів євро безпосередньо з багаторічного бюджету ЄС на 2028-2034 роки.

Раніше Фіцо заявив, що країна не братиме участі в новому кредиті Євросоюзу для України на 45 мільярдів євро, наголосивши, що допомога Києву "лише продовжує страждання".

При цьому Фіцо заявляв про готовність використати право вето під час ухвалення бюджету Європейського Союзу, якщо від Братислави вимагатимуть підтримати нову позику Україні.