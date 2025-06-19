Фінкомпанія VisionFund Ukraine допоможе агровиробникам, які часто лишаються поза увагою класичних кредиторів

Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (ФЧГКСГ) та фінансова компанія VisionFund Ukraine, підрозділ провідної міжнародної корпорації, підписали меморандум про співробітництво. Це партнерство вперше розширює гарантійні можливості фонду за межі традиційного банківського сектору.

Про це повідомляє пресслужба VisionFund Ukraine.

Документ передбачає налагодження партнерських відносин для поліпшення доступу мікро-, малих та середніх агровиробників до кредитного фінансування.

Його мета – покращити доступ до своєчасного кредитування для фермерів в Україні, які обробляють до 500 гектарів землі. Це сприятиме їхньому зміцненню, сталому розвитку та соціально-економічному відновленню місцевих громад.

Меморандум закладає підґрунтя для майбутнього укладення договору про надання гарантій, що дозволить ФЧГКСГ почати покривати частину кредитних ризиків VisionFund Ukraine при кредитуванні малих сільськогосподарських виробників.

Фото: VisionFund Ukraine

Голова правління Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві Олег Приходько зазначив, що співпраця з такими організаціями, як VisionFund Ukraine, дає змогу підтримати тих агровиробників, які часто залишаються поза увагою класичних кредиторів. Він висловив впевненість, що це партнерство сприятиме сталому розвитку аграрного малого бізнесу в Україні.

Своєю чергою директор ТОВ "Віжинфанд Юкрейн" Веслі Джордан (Wesley Jordan) додав, що доступне, прозоре та вчасне кредитування є рушійною силою для соціально-економічного відновлення бізнесу та місцевих громад, особливо в сільській місцевості.

"Ми віримо, що наше партнерство з Фондом часткового гарантування кредитів у сільському господарстві стане ключовим елементом у цьому процесі, допомагаючи підприємцям відновити та розвинути свій потенціал", – наголосив він.

Повідомляється, що підписання меморандуму свідчить про прагнення сторін до посилення фінансової інклюзії у сільській місцевості та ефективного використання державної підтримки агроММСБ через інструмент портфельних гарантій Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Фото: VisionFund Ukraine

Чому співпраця саме з VisionFund Ukraine є стратегічно важливою

Фокус VisionFund Ukraine на мікро- та малих підприємствах: VisionFund Ukraine цілеспрямовано працює з цим сегментом, розуміючи їхні унікальні потреби та надаючи послуги завдяки фінтех-рішенню, коли всі процеси відбуваються онлайн.

VisionFund Ukraine цілеспрямовано працює з цим сегментом, розуміючи їхні унікальні потреби та надаючи послуги завдяки фінтех-рішенню, коли всі процеси відбуваються онлайн. Міжнародний досвід та інвестиції: фінансова установа "Віжинфанд Юкрейн" є частиною глобальної мережі VisionFund International і використовує міжнародний досвід, експертизу та інвестиції. Міжнародна корпорація VisionFund International, зареєстрована у США 2003 році, є підрозділом фінансового розвитку та забезпечення засобів до існування організації World Vision.

фінансова установа "Віжинфанд Юкрейн" є частиною глобальної мережі VisionFund International і використовує міжнародний досвід, експертизу та інвестиції. Міжнародна корпорація VisionFund International, зареєстрована у США 2003 році, є підрозділом фінансового розвитку та забезпечення засобів до існування організації World Vision. Сприяння соціально-економічному відновленню: Партнерство посилює соціальний аспект діяльності, сприяючи системному відновленню та розвитку сільських територій через підтримку місцевого бізнесу.

Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві

Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (ФЧГКСГ) є державною установою, створеною для надання часткових гарантій за кредитами, що видаються сільськогосподарським виробникам. Його місія полягає у покращенні доступу малих та середніх агровиробників до фінансових ресурсів, зниженні їхніх кредитних ризиків та стимулюванні розвитку аграрного сектору України.

Про VisionFund Ukraine

Vision Fund Ukraine - це фінансова компанія, яка працює за моделлю соціального підприємництва для економічного відновлення України. Шляхом кредитування компанія передбачає підтримку діючих підприємців, які не мають доступ до фінансування власної справи у поточних умовах своєї діяльності.

Компанія є членом мережі корпорації VisionFund International, однієї з провідних світових мереж фінансових установ, що діє у 28 країнах Європи, Африки, Азії та Латинської Америки.

Протягом 2024 фінансового року компанії-члени міжнародної мережі VisionFund International видали 1,2 млн кредитів, охопивши 1,1 млн активних клієнтів, з яких 70% – жінки, 64% – клієнти у сільській місцевості, а 36% клієнтів зайняті у сільському господарстві.