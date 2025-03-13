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Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 200 млн євро
Фінляндія анонсувала 28-й пакет військової допомоги для України вартістю приблизно 200 мільйонів євро. Це рішення було оголошено під час зустрічі міністра оборони Фінляндії Антті Хякканена та міністра оборони України Рустема Умєрова у четвер.
Про це повідомляє пресслужба фінського Міністерства оборони.
Зміст нового пакету традиційно не розголошується, однак відомо, що він включатиме артилерійські боєприпаси, які є критично необхідними для українських військових.
Крім нового пакета допомоги, міністри оборони двох країн підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо оборонного співробітництва. Документ передбачає поглиблення партнерства у таких сферах:
- спільне виробництво боєприпасів;
- обмін інформацією та дослідження в оборонній сфері;
- розвиток інноваційних оборонних технологій;
- проєкти у військово-промисловому комплексі Фінляндії та України.
Фінляндія систематично допомагає Україні у боротьбі з російською агресією. У січні вона ухвалила рішення про 27-й пакет допомоги, також на 200 млн євро.
А в лютому уряд Фінляндії анонсував промислову програму на 660 млн євро для замовлення нового оборонного обладнання у фінських підприємств на підтримку України.
З урахуванням останніх рішень загальна вартість військової допомоги Фінляндії Україні зросла до 3,3 млрд євро.
Нагадаємо, Фінляндія прийняла рішення надати Україні додаткову фінансову допомогу у розмірі 4,5 млн євро. Гроші підуть у партнерський фонд, через який дев’ять країн направляють свою підтримку Україні.