Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 200 млн євро

Фінляндія анонсувала 28-й пакет військової допомоги для України вартістю приблизно 200 мільйонів євро. Це рішення було оголошено під час зустрічі міністра оборони Фінляндії Антті Хякканена та міністра оборони України Рустема Умєрова у четвер.

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Про це повідомляє пресслужба фінського Міністерства оборони.

Зміст нового пакету традиційно не розголошується, однак відомо, що він включатиме артилерійські боєприпаси, які є критично необхідними для українських військових.

Крім нового пакета допомоги, міністри оборони двох країн підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо оборонного співробітництва. Документ передбачає поглиблення партнерства у таких сферах:

спільне виробництво боєприпасів;

обмін інформацією та дослідження в оборонній сфері;

розвиток інноваційних оборонних технологій;

проєкти у військово-промисловому комплексі Фінляндії та України.

Фінляндія систематично допомагає Україні у боротьбі з російською агресією. У січні вона ухвалила рішення про 27-й пакет допомоги, також на 200 млн євро.

А в лютому уряд Фінляндії анонсував промислову програму на 660 млн євро для замовлення нового оборонного обладнання у фінських підприємств на підтримку України.

З урахуванням останніх рішень загальна вартість військової допомоги Фінляндії Україні зросла до 3,3 млрд євро.

Нагадаємо, Фінляндія прийняла рішення надати Україні додаткову фінансову допомогу у розмірі 4,5 млн євро. Гроші підуть у партнерський фонд, через який дев’ять країн направляють свою підтримку Україні.