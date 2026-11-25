Фінляндія оголосила про внесок у розмірі 7,5 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Кошти спрямують на підтримку українських енергетичних компаній та відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики України.

Перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль подякував Фінляндії за рішення приєднатися до Фонду та наголосив на важливості міжнародної допомоги для відновлення енергосистеми.

За його словами, залучені кошти дозволяють забезпечувати українські енергетичні підприємства необхідним обладнанням для проведення ремонтів і прискорювати відновлення об'єктів після російських ударів.

У Міненерго зазначили, що приєднання Фінляндії розширює коло міжнародних партнерів, які допомагають Україні підтримувати роботу енергетичної інфраструктури в умовах війни.

Скільки коштів отримав Фонд підтримки енергетики України

Фонд підтримки енергетики України створили навесні 2022 року за ініціативою Європейської комісії при Секретаріаті Енергетичного співтовариства.

Він залучає міжнародне фінансування для забезпечення потреб українських енергетичних компаній, зокрема закупівлі обладнання, необхідного для ремонту та відновлення пошкодженої інфраструктури.

За даними Міністерства енергетики, до Фонду вже надійшло понад 2,4 млрд євро грантових коштів від 41 іноземного донора з 27 країн-партнерів та трьох міжнародних організацій.

Нагадаємо, раніше Dilo повідомляло про надходження майже €250 млн до Фонду підтримки енергетики України протягом жовтня. Тоді через Фонд уклали контракти на закупівлю обладнання приблизно на €193 млн. Зокрема, йдеться про трансформатори, генераторні установки, високовольтне обладнання та комплектуючі для ремонту енергооб'єктів.