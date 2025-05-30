Фінські інвестори активізуються в Україні: акцент на ІТ, енергетику та будівництво

Фінські компанії нарощують свою присутність в Україні, розглядаючи її як перспективний ринок для нових інвестицій та сталого зростання. Понад 200 нових малих і середніх підприємств планують вийти на український ринок, а великі гравці — розширити свою діяльність, інвестуючи в ІТ, енергетику, будівництво та харчову промисловість.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Іноземні інвестиції

Найперспективнішими галузями для фінських інвесторів в Україні залишаються ІТ і цифровізація, зелена енергетика, інновації в будівництві, а також харчова та переробна промисловість. Ці питання обговорювалися під час зустрічі керівників провідних фінських компаній з першим заступником міністра економіки України Олексієм Соболєвим.

Усі компанії вже ведуть діяльність в Україні та планують її розширення. Вони зацікавлені у збільшенні інвестицій і прагнуть долучитися до процесу відновлення країни. Для цього бізнес шукає діалогу з державою з метою узгодження пріоритетів, отримання можливої підтримки та ефективної реалізації як нових, так і діючих проєктів.

Серед них:

Nokia: Працює в Україні вже 30 років, підтримує критично важливу інфраструктуру, включаючи лікарні та школи. Компанія планує створити центр оборонних інновацій у партнерстві з українськими оборонними підприємствами, а також розширити цифровізаційні проєкти й допомогти у впровадженні 5G відповідно до стандартів ЄС.

KONE: Від 1991 року займається модернізацією міської інфраструктури. Зацікавлена у відбудові житлового фонду, транспортної мережі та критичної інфраструктури. Прагне сприяти впровадженню європейських стандартів будівництва та підвищити доступність у багатоповерхівках.

Wärtsilä: Глобальна компанія, що спеціалізується на енергоефективних рішеннях, включаючи модульні електростанції. Пропонує уряду України підтримку у впровадженні проєктів з енергоефективності та декарбонізації, надаючи експертизу щодо їх пріоритезації та економічної доцільності.

Sweco: Європейський лідер у сфері інженерних послуг, що працює в Україні з 1990 року. Активно залучена до проєктів "зеленого" переходу: будівництво енергоефективного житла для ВПО, розвиток промислових парків, очищення води. Надає консультації з довгострокового екологічного планування інфраструктури.

Hesburger: Вклав 6 млн євро у будівництво заводу з виробництва заморожених бургерів у Борисполі та розвиває мережу ресторанів в Україні. Плани включають відкриття ще 10 закладів у західних регіонах та експорт продукції тваринництва до країн ЄС.

Зазначається, що Фінляндія реалізує Національний план з відбудови України, який передбачає підтримку фінських компаній через дослідження ринку, пошук партнерів, експортне фінансування та інвестиції. До ініціатив долучилися асоціації East Office of Finnish Industries та Конфедерація фінської промисловості.

Мінекономіки запропонувало спільну участь у програмах популяризації інвестможливостей, включно з воркшопами та бізнес-нетворкінгом. Також готується створення федерації бізнес-розвитку з офісами в Києві та Гельсінкі, яка протягом двох років має вивести на український ринок понад 200 фінських малих і середніх компаній.

Нагадаємо, Україна готує нову експортну стратегію до 2030 року з фокусом на розвиток переробної промисловості, підтримку товарів з високою доданою вартістю та активну участь бізнесу.