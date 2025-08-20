Фіолетовий герой МакДональдз ожив на білбордах Києва завдяки Megapolis+

Рекламний холдинг Megapolis+ реалізував для МакДональдз креативну кампанію в зовнішній рекламі, присвячену появі в Україні напою Grimace Шейк. Герой, на честь якого названо коктейль, — фіолетовий, волохатий і трохи незграбний Гримас — відомий багатьом ще з дитинства. У світі напій уже став інтернет-феноменом: тисячі роликів із хештегом #grimaceshake набирали мільйони переглядів у TikTok і повернули персонажа в тренди.

Цього літа Grimace Шейк дістався й українського меню МакДональдз. Щоб привернути увагу до новинки, у Києві на чотирьох білбордах з’явилися об’ємні екстендери: рука Гримаса тримає велетенський стакан із напоєм. Кампанію реалізували у співпраці з TBWA\Ukraine та OMD Optimum Media.

Втілення цієї ідеї вимагало детальних інженерних та дизайнерських рішень. У Megapolis+ спершу змоделювали конструкцію у 3D, розрахували навантаження, зварили металевий каркас і обтягнули його банером, що став обкладинкою стакана. Пальці фрезерував робот KUKA, після чого їх покрили штучним хутром. Відтінок підбирали вручну, доки не отримали «той самий» колір. На виробництво й монтаж конструкцій пішло десять днів.

Нестандартні рішення в зовнішній рекламі допомагають бренду вирізнятися та формувати теплі, дружні асоціації. Об’ємний креатив працює як візуальний якір: привертає увагу, підсилює впізнаваність, викликає емоції й робить бренд помітним серед міського гамору.