Фонд держмайна продав майно агрокомпанії з київським готелем "Колос" за 33 млн грн

17 січня в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" в межах малої приватизації відбувся повторний онлайн-аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Сільськогосподарське підприємство "Земельний фонд"".

Про це повідомляє Фонд державного майна.

Це підприємство розташоване у Києві і включає в себе різноманітні активи, серед яких – готель "Колос". Початкова вартість лота на аукціоні становила 7 944 943,17 грн.

Основним видом діяльності підприємства є консультування з питань комерційної діяльності й управління. Воно є діючим і прибутковим. Станом на 30 вересня 2024 року середньооблікова чисельність працівників складала 8 осіб. Юридична адреса: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, буд. 1.

Що входить до об’єкту

За даними Рrozorro.Продажі, об’єкт приватизації включає 15 одиниць нерухомого майна загальною площею 7285,1 м². Серед них:

Будівля готелю "Колос" загальною площею 1856,7 м², що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пріорська, 3А.

Майновий комплекс, який складається з 14 будівель і споруд, серед яких адміністративна будівля, станція техобслуговування, прохідна, котельня тощо. Загальна площа комплексу становить 5428,4 м², і він розташований у м. Житомир, вул. Коростишівська, 56.

На балансі підприємства перебуває також 5 одиниць рухомого майна. Станом на 30 вересня 2024 року майно підприємства або його частини в оренду не передавалося. Важливою перевагою цього об’єкта є відсутність кредиторської заборгованості.

Згідно з умовами продажу, покупець зобов’язується протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити збереження робочих місць для всіх працівників підприємства. Крім того, покупець повинен дотримуватись визначених умов щодо подання та підписання документів, а також оплати придбаного об’єкта.

Що відомо про переможця

В аукціоні взяли участь шість компаній. Переможцем аукціону стало ТОВ "Улянівка-Еліос" (ЄДРПОУ: 41100784), яке запропонувало найвищу ціну – 33 200 100,00 грн. Слід зазначити, що найближчий конкурент переможця – ТОВ "Аларіт-пром" – пропонував за лот 33 200 000,00 грн. Тобто лише на 100 грн менше.

Згідно з даними УouСontrol, "Улянівка-Еліос" - українська компанія, зареєстрована 26 січня 2017 року у м. Миколаїв, провулок Транспортний, будинок 9.

Основний вид діяльності компанії — виробництво електроенергії (КВЕД 35.11). Під управлінням "Улянівка-Еліос" знаходяться дві наземні сонячні електростанції в Миколаївській області, сукупною потужністю 5,99 МВт, введені в експлуатацію у 2018 та 2019 роках.

Керівником компанії є Шамрай Дмитро Юрійович, а кінцевими бенефіціарами ТОВ компанії є Нечитайло Олександр Миколайович та Нечитайло Олексій Миколайович.

Статутний капітал компанії складає 1 000 000 грн.

Зазначимо, що після завершення аукціону переможець зобов’язаний протягом трьох робочих днів підписати протокол про результати аукціону, надати необхідні документи, а також здійснити оплату вартості придбаного об’єкта протягом 20 робочих днів.

Укладення договору купівлі-продажу повинно відбутися протягом 25 робочих днів після формування протоколу.

Попередній аукціон: переможця було дискваліфіковано

Відомо, що рівно рік тому 17 січня відбувся перший онлайн-аукціон з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства "Сільськогосподарське підприємство "Земельний фонд".

Тоді початкова ціна активу складала 8,5 млн грн. У конкурентних торгах брали участь 10 учасників, і вартість підприємства зросла в 5 разів, до 43,1 млн грн.

Переможцем аукціону стала зареєстрована наприкінці 2022 року у Києві компанія "Український ваговий стандарт". Згодом виявилося, що переможця було дискваліфіковано.

Його найближчого конкурента - фабрику вікон "Океан", який тоді запропонував на 100 тисяч менше, також дискваліфікували.

Відповідно, аукціон вважався таким, що не відбувся.

Додамо, Міністерство економіки України оголосило 2024 рік рекордним за результатами приватизації. Надходження від продажу державних активів склали майже 12 мільярдів гривень, що втричі перевищує початковий план.