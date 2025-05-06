Фонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів на понад 400 мільйонів гривень

У системі Prozorro.Продажі цього тижня (з 5 по 9 травня) заплановано продаж активів семи банків, які перебувають у стані ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Загальна стартова вартість усіх лотів становить 400,3 мільйона гривень.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Найбільшу частку в обсязі торгів — майже 273,4 мільйона гривень — складають права вимоги за кредитами. Ще 107 мільйонів гривень припадають на нерухомість, земельні ділянки, транспорт та інші основні засоби. Крім того, дебіторську заборгованість перед банками оцінили у 19,9 мільйона гривень.

Найбільше активів виставлено від банку "КСГ Банк" — загалом на 239,7 мільйона гривень. З них 231,8 мільйона — це права вимоги за кредитами, 0,3 мільйона — інші активи, ще 7,6 мільйона — дебіторська заборгованість.

На другому місці за обсягом активів — "Промінвестбанк": на продаж виставлено нерухомість, земельні ділянки та основні засоби на суму 96,5 мільйона гривень.

"Банк Форвард" пропонує активи на 41,2 мільйона гривень, з яких 39,5 мільйона — це права вимоги за кредитами, а 1,7 мільйона — основні засоби.

"МР Банк" виставив майна на 15,3 мільйона гривень: нерухомість, основні засоби — на 4,3 мільйона, права вимоги за кредитами — на 2,1 мільйона, дебіторську заборгованість — на 8,9 мільйона гривень.

Також у списку:

"АКБ Конкорд" — дебіторська заборгованість на 3,3 мільйона гривень;

"Укрбудінвестбанк" — основні засоби на 2,5 мільйона гривень;

"Мегабанк" — нерухомість, транспорт та інші активи на 1,7 мільйона гривень.

Усі виручені кошти будуть спрямовані на погашення зобов’язань перед кредиторами банків, що ліквідуються.

Додамо, в кінці квітня ФГВ виставив на продаж активів дев’яти банків, що ліквідуються. Ціна реалізації всіх лотів становить 369,6 млн гривень.