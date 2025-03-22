Фонд підтримки енергетики України отримає 65 млн євро від Нідерландів

Нідерланди ухвалили рішення спрямувати 65 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Це питання обговорювалося під час онлайн-зустрічі заступника міністра енергетики України Романа Андарака зі спеціальною представницею уряду Нідерландів Ерікою Шолтен.

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Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Ці кошти використають для проведення ремонтної кампанії в межах підготовки до наступного опалювального сезону.

Шолтен зазначила, що енергетична підтримка України залишається серед головних пріоритетів Нідерландів.

Також сторони обговорили нагальні потреби українського паливно-енергетичного сектору, зокрема забезпечення обладнанням газовидобувної галузі, яка останнім часом зазнає регулярних російських атак. Було домовлено про подальше вивчення можливостей співпраці в цьому напрямку.

Крім того, нідерландську сторону поінформували про реалізацію ініціатив щодо розвитку розподіленої генерації в Україні, зокрема у сфері відновлювальної енергетики.

Станом на кінець 2024 року Фонд підтримки енергетики України вже акумулював понад 900 млн євро завдяки внескам міжнародних донорів. Ці кошти використають на відновлення енергосистеми.

Зазначимо, що напередодні Україна отримала дев’ять електростанцій резервного живлення від Швейцарії та Нідерландів. Ця допомога, потужністю від 600 до 1500 кВт на кожну станцію, була організована за сприяння Міністерства енергетики.