Міністерство фінансів України підготувало законопроєкт, який стосується запровадження обов’язкової сплати податку на додану вартість (ПДВ) фізичних осіб-підприємців (ФОП) та платників єдиного податку. Зміни пропонують ввести з 1 січня 2028 року.

Як пише Dilo, відповідний проєкт змін до Податкового кодексу було представлено у Верховній Раді, повідомляє народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Що пропонують

Законопроєкт розроблено для того, щоб виконати міжнародні зобов’язання України перед ЄС та МВФ.

За словами нардепки, пропонується:

Підвищити загальний поріг обов’язкової реєстрації платником ПДВ з нинішнього 1 мільйона гривень до 85 тисяч євро (за розрахунками Мінфіну - 4,21 мільйона гривень). Сума визначатиметься за курсом НБУ на 1 січня відповідного року.

Зобов’язати платників єдиного податку першої, другої та третьої груп реєструватися платниками ПДВ при перевищенні цього порогу. Зміни стосуватимуться як ФОПів, так і юридичних осіб. Виняток - електронні резиденти.

Платники третьої групи при перевищенні встановленого порогу будуть зобов’язані перейти зі ставки 5% на 3% + ПДВ.

Платники першої та другої груп зможуть залишатися на своїх групах, одночасно сплачуючи ПДВ.

Реєстрація платниками ПДВ з 1 січня 2028 року відбуватиметься автоматично на підставі податкової звітності за попередні періоди.

Крім того, передбачається перехідний період. У II–IV кварталах 2028 року штраф за кожне з перших п’яти порушень вимог щодо ПДВ становитиме 1 грн. Ідеться, зокрема, про несвоєчасну реєстрацію податкових накладних, неподання звітності та порушення строків сплати податку.

Про ПДВ для ФОПів

Запровадження ПДВ для ФОПів було однією з вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні нової кредитної програми на $8,1 млрд. Коли уряд запропонував зобов’язати частину ФОПів платити податок на додану вартість, це спричинило гучний конфлікт між урядом, парламентом і бізнесом.

ПДВ — досить складний податок з точки зору адміністрування та ведення обліку і потребує професійного бухгалтерського супроводу, що збільшує витрати підприємців, які закладаються в кінцеву вартість продукції.

Після цього тодішня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що Міжнародний валютний фонд поки не вимагатиме від України впровадження ПДВ для ФОПів.

Детальніше про те, як українські бізнесмени і експерти оцінили урядову законодавчу ініціативу щодо обов’язкової ПДВ-реєстрації платників єдиного податку 1–3 груп, якщо їхній обсяг оподатковуваних операцій перевищує 4 млн грн за останні 12 місяців, читайте в матеріалі.