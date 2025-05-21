Франція відновила постачання авіаційного пального для українських винищувачів

Франція відновила постачання авіаційного пального для потреб українських винищувачів, що стало результатом координації Міноборони України з міжнародними партнерами.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Нове постачання, яке вже перетнуло кордон і оцінюється в 85 мільйонів гривень, дозволить забезпечити Сили оборони пальним високої якості на тривалий час.

Пальне надано Францією, а його обсяг дозволить забезпечити потреби українських повітряних підрозділів на тривалий період. Чергова партія вже перетнула український кордон, її вартість оцінюється у 85 мільйонів гривень.

Постачання стало можливим завдяки злагодженій роботі Управління моніторингу міжнародної військової допомоги Міноборони та Командування Сил логістики ЗСУ. Фахівці опрацювали перелік необхідних документів, підтвердили отримання попередніх обсягів та актуалізували потребу в паливі для парку винищувачів.

До реалізації поставки також долучилися польські партнери, які взяли на себе частину логістичних витрат та допомогли в організації доставки.

Нагадаємо, 6 лютого, через дев'ять місяців після того, як президент Франції Еммануєль Макрон анонсував передачу Україні винищувачів Mirage, літаки нарешті були отримані українською стороною.