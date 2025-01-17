Галущенко запевнив, що тарифи на електроенергію цього сезону не зростатимуть

Діючий на сьогодні тариф на електроенергію залишатиметься незмінним протягом поточного опалювального сезону, і наразі не планується його підвищення.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, інформує Укрінформ.

На сьогоднішній день тариф, встановлений на поточний опалювальний сезон, не підлягає підвищенню. Це стосується тарифу для населення, наголосив міністр.

За результатами піврічного періоду після його впровадження, даний тариф забезпечує балансування фінансового ринку та запобігає накопиченню боргів у цьому сегменті, додав він.

Також було зазначено, що тарифи, які НКРЕКП розглядає для оператора системи передачі та оператора системи розподілу, були встановлені на рік і, відповідно, діятимуть протягом цього періоду.

Немає передумов для їх підвищення, за винятком випадку, якщо рівень руйнувань буде настільки великим, що компанії не зможуть фізично підтримувати свої системи, зазначив Галущенко.

Він також підтвердив, що залишатимуться чинними тарифи і на газ та його розподіл.

Тарифи на електроенергію

Кабінет Міністрів України постановою №632 від 31 травня 2024 року встановив єдину фіксовану ціну на електроенергію для всіх жителів України — 4,32 грн/кВт·год, яка діятиме незалежно від обсягу споживання. Цей тариф буде застосовуватися для таких категорій споживачів:

для населення та колективних побутових споживачів без електроопалення;

для населення та колективних побутових споживачів з електроопаленням у період з 1 червня по 30 вересня;

для гуртожитків та інших установ, які мають право на споживання за цінами для побутових споживачів.

Для індивідуальних та колективних побутових споживачів в будинках і квартирах з електроопаленням у період з 1 жовтня по 30 квітня передбачено пільговий тариф:

при споживанні до 2000 кВт·год/місяць — 2,64 грн/кВт·год за весь обсяг;

при споживанні понад 2000 кВт·год/місяць — 4,32 грн/кВт·год за весь обсяг.

При цьому "нічний тариф" при встановленому двозонному лічильнику становить 2,16 грн/кВт*год.

Раніше повідомлялось, що 85% українців заощаджують електроенергію. З них 62% економлять постійно, 20% — намагаються виконувати поради щодо заощадження, але це вдається не завжди. Ще 3% опитаних заощаджують тільки тоді, коли попереджають про обмеження споживання.