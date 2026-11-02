Газ для населення в ЄС подешевшав до мінімуму з 2022 року: скільки платять у різних країнах блоку

У першій половині 2026 року середні ціни на газ для домогосподарств у ЄС впали до €0,11 за кВт·год, що є найнижчим показником із 2022 року. Попри загальну позитивну динаміку, вартість блакитного палива варіюється від €0,03 в Угорщині до €0,22 у Швеції.

Як пише Dilo, про це свідчать дані статистичного відомства Євросоюзу.

Аналітики зазначають, що наразі сезонні коливання відновлюють тенденцію, яка була помітною до енергетичної кризи чотири роки тому.

Порівняння вартості газу по країнах

Серед країн ЄС найвищі ціни на газ для домогосподарств за перше півріччя року зафіксували у Швеції — €0,22 за кВт·год. Далі йдуть Нідерланди (€0,16 за кВт·год), а також Франція та Португалія (по €0,13 за кВт·год).

Найнижчі ціни зафіксовано в Угорщині (€0,03 за кВт·год), Хорватії (€0,05 за кВт·год), а також у Румунії та Словаччині (по €0,06 за кВт·год).

Таким чином, різниця у цінах на блакитне паливо між Швецією та Угорщиною сягнула понад семи разів.

Порівняно з першою половиною 2025 року ціни у національних валютах знизилися у 12 країнах, зросли у семи та залишилися стабільними у чотирьох.

Зміна тарифів у окремих країнах відбувалася наступним чином:

найбільше зниження зафіксовано в Болгарії (-14, 5%), Греції (-11, 3%) та Іспанії (-10, 0%);

найбільше зростання спостерігалося в Румунії (+9, 3%), Хорватії (+8, 9%) та Словаччині (+6, 6%).

Євростат також порівнює вартість газу з урахуванням купівельної спроможності населення. За цим показником найдорожчим він був у Швеції — 17,7 стандартної одиниці купівельної спроможності за 100 кВт·год. Далі йшли Португалія (15,0) та Нідерланди (13,8).

Найнижчі показники були в Угорщині (4,3), Люксембурзі (6,6) та Хорватії (6,8).

Раніше повідомлялося, що до початку зими газові сховища Європи можуть бути заповнені лише на 75–78% — приблизно на 10 відсоткових пунктів менше за середній показник за п'ять років. Через дефіцит запасів і перебої з постачанням газ у Європі може залишатися дорогим.