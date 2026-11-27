Внутрішні оптові ціни на природний газ у Росії перевищили вартість палива для промислових споживачів у Сполучених Штатах Америки. Про це під час форуму "Газ России 2026" повідомив директор з енергетичного напряму російського Інституту енергетики та фінансів Олексій Громов.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За словами експерта, із жовтня 2026 року оптові ціни на газ у московському регіоні становлять 8 500 рублів, або 103,5 долара за тисячу кубометрів, тоді як у США промислові підприємства купують паливо за 80–95 доларів за тисячу кубометрів. Від початку повномасштабної війни тарифи на газ для бізнесу в Росії зросли на 60%, а для населення паливо подорожчало приблизно в 1,5 раза.

На найближчі три роки російський уряд заклав додаткову індексацію тарифів іще на 26,8%, зокрема у 2027 році ціни піднімуть на 10,4%, у 2028 році — на 7,4%, а у 2029 році — на 7%.

Як подорожчання газу в Росії впливає на переговори з Китаєм

Стрімке зростання внутрішніх тарифів ставить під сумнів економічну вигоду від будівництва газопроводу "Сила Сибири-2", про який Москва та Пекін ведуть переговори понад 10 років. Олексій Громов пояснив, що у разі запуску цього маршруту після 2030 року внутрішня ціна газу в Росії перевищить 120–130 доларів за тисячу кубометрів, і якщо експортна формула для Китаю з урахуванням транспортування виявиться близькою до цих показників, "Газпром" фактично продаватиме паливо за кордон за внутрішніми російськими цінами.

У 2026 році Китай купує російський газ чинним трубопроводом "Сила Сибири" по 247,9 долара за тисячу кубометрів, що на 56% дешевше за ціну для інших клієнтів "Газпрому" у далекому зарубіжжі, які платять по 562 долари.

За даними російського Мінекономрозвитку, у 2027 році ціна для Китаю становитиме 251,3 долара проти 450 доларів для інших покупців, у 2028 році — 247,8 долара проти 361,9 долара, а у 2029 році — 246,4 долара проти 323,2 долара.

Водночас, за інформацією джерел видання South China Morning Post, Пекін для підписання контракту щодо "Сили Сибири-2" наполягає на суттєво нижчій ціні — на рівні тарифів для російського населення близько 50 доларів за тисячу кубометрів або щонайбільше на рівні внутрішніх цін для промисловості у межах 120–130 доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія знайшла новий ринок збуту замість Європи і з 1 січня постачатиме зріджений природний газ до Туреччини. Найбільший російський виробник СПГ — компанія "Новатек" — підписала відповідний контракт на експорт палива.