23 листопада ціни на природний газ у Європі зросли на 8,6% через прогнози тривалих холодів та перебої з постачанням з Близького Сходу. Запаси палива у сховищах уже нижчі за сезонні показники, а попит на опалення продовжує зростати.

Як пише Dilo, про це повідомляє Вloomberg.

Як зазначають аналітики, це найбільше зростання ціни протягом одного дня за останній тиждень, яке продовжило висхідний тренд на ринку третій день поспіль. Європейський регіон входить у період пікового зимового споживання, проте обсяги палива у підземних сховищах залишаються нижчими за середні багаторічні норми.

Морози можуть збільшити попит

Нові прогнози погоди вказують на тривале похолодання в Північно-Західній Європі. За даними Atmospheric G2, цього тижня температура може бути на 3–5 °C нижчою за середній показник за 30 років. На початку грудня відхилення від норми може становити 5–8 °C.

Додатковим ризиком може стати зниження швидкості вітру в Німеччині, Данії та Нідерландах. За оцінкою MetDesk, це може зменшити виробництво електроенергії вітровими електростанціями та збільшити потребу в інших джерелах енергії.

Одночасно посилюється конкуренція за вільні обсяги СПГ з боку країн Азії. Цього тижня у Японії, Південній Кореї, а також у східних та південних регіонах Китаю температура опуститься нижче сезонної норми, що збільшить попит на опалення. Потепління у цих країнах прогнозують лише з середини тижня до початку грудня.

Це означає, що європейським країнам доведеться конкурувати з азійськими покупцями за доступні партії газу.

Постачання СПГ залишається обмеженим

За словами фахівців ринку, на вартість палива також продовжують впливати наслідки американо-іранської війни. Попри часткове відновлення експорту сирої нафти з Перської затоки, поставки зрідженого природного газу (СПГ) з регіону залишаються обмеженими через бойові дії. Загострення конфлікту свідчить про те, що перебої з транспортуванням не припиняться найближчим часом.

За даними Єврокомісії від 20 листопада 2026 року, газові сховища ЄС заповнені приблизно на 70%. Водночас Комісія зазначила, що країни Євросоюзу готові до зими й наразі ризиків для безпеки постачання газу не зафіксовано.

Нагадаємо, газові сховища ЄС станом на 31 серпня 2026 року були заповнені в середньому на 65% проти 82% у середньому за останні 5 років. Для досягнення мінімальної цілі у 75% країнам потрібно ще понад 100 ТВт·год газу.