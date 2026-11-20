Котирування скрапленого газу в Північно-Західній Європі продовжують падати. великі партії пропану в Європі 19 листопада торгувалися по $730/т, а бутан здешевшав до $740/т. Загалом із кінця жовтня котирування пропану та бутану впали на $176/т і $411/т відповідно.

Як пише Dilo,про це повідомляє Еnkorr.

Чому не дешевшає на кордоні з Україною

У Польщі та країнах Балтії пропорційного зниження цін не відбувається. Автомобільні партії газу на польських терміналах за тиждень втратили лише $20–65/т (до $1 355–1 420/т), а з урахуванням доставки до українського кордону вартість становить $1 433–1 500/т.

Польські трейдери зазначають, що вільного ресурсу для продажу в Україну обмаль, тому постачальники самі обирають покупців.

Усередині Польщі це вже підштовхнуло роздрібні ціни на АЗС вище 4 злотих за літр (близько 69% від ціни бензину А-95), а високий попит підтримує сезон сушіння кукурудзи.

Складною залишається і залізнична логістика: на польсько-українському кордоні ресурс пропонують по $1 400/т, але через нестачу локомотивів в Україні оборот цистерн зріс із одного до двох тижнів.

Водночас литовський виробник ORLEN Lietuva зберіг ціну для українських компаній на рівні $1 150/т, але другий тиждень поспіль урізає квоти — не більше однієї машини на покупця.

Ситуація на півдні та прогноз на грудень

Обмеженою залишається пропозиція і на південному напрямку через дефіцит ресурсу в Середземному морі та погодні умови. У румунському Галаці автомобільні партії газової суміші продавали по $1 300/т, а пропан — по $1 100–1 250/т.

Водночас учасники ринку очікують полегшення у грудні. На тлі загальноєвропейського падіння котирувань алжирська держкомпанія Sonatrach (орієнтир для середземноморського ринку) може знизити грудневі ціни на пропан приблизно на $100/т, а на бутан — одразу на $300/т.

Нагадаємо, у жовтні Україна імпортувала 63 тис. тонн скрапленого газу — на 9% менше, ніж у вересні, і на 23% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Через затримки на кордоні, проблеми з постачанням через Дунай та скорочення пропозиції в Європі на ринку виник дефіцит пального.