Газові резерви України поповнено на понад 1 мільярд кубометрів

Україна закачала понад 1 мільярд кубометрів природного газу до підземних сховищ з початку сезону закачування, який стартував 17 квітня.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ExPro.

Скільки газу вже закачала Україна у 2025 році

З 17 квітня по 24 травня 2025 року до підземних газосховищ України було закачано 1,06 млрд кубометрів природного газу — більше, ніж за аналогічний період минулого року (1,03 млрд куб м). Попри пізніший старт сезону через холодну погоду в квітні та пошкодження інфраструктури внаслідок російських атак, темпи закачування зростають.

У травні вже накачано майже 800 млн куб м газу — це на 40% більше, ніж торік за той самий період.

Добовий обсяг закачування 24 травня сягнув 47 млн куб м — найвищого показника з жовтня 2023 року. Водночас рівень видобутку ще не повернувся до довоєнного — до 54 млн куб м на добу, як у січні.

Про імпорт газу

Зростання обсягів закачування газу до українських підземних сховищ насамперед пов’язане зі збільшенням імпорту. Наразі щоденний імпорт природного газу перевищує 20 млн кубометрів — це найвищий показник з лютого 2025 року.

У лютому Україна була змушена імпортувати 512 млн куб м газу для покриття дефіциту, спричиненого падінням внутрішнього видобутку через масовані російські удари, холодну погоду та низькі запаси в сховищах.

Основним імпортером у травні залишається НАК "Нафтогаз України". Водночас приватні компанії також почали невеликі постачання — готуючись до можливого повноцінного відновлення комерційного імпорту, якщо внутрішні ціни перевищать європейські.

Найбільші обсяги газу надходять з Угорщини — близько 9,1 млн куб м щодоби, та з Польщі — 5,9 млн куб м. Обидва напрямки вже використовуються на повну потужність і залишаються заброньованими на найближчі місяці.

На тлі повного завантаження угорського та польського маршрутів Україна з середини травня поновила імпорт газу зі Словаччини. Хоча словацький напрямок дорожчий, його пропускна здатність значно вища — до 42 млн кубометрів на добу (для порівняння: Угорщина — 9,76 млн, Польща — 5,15 млн).

Обсяги імпорту зі Словаччини поступово зростають — з 0,4 млн куб м 15 травня до 5,2 млн куб м 25 травня. Цей маршрут може стати ключовим для нарощення імпорту найближчим часом.

Україна також розглядає "Вертикальний коридор" як додатковий варіант імпорту — це маршрут з Півдня Європи через Грецію, Болгарію, Румунію та Молдову. Наразі він не використовується через високу вартість транспортування.

Втім, оператори ГТС цих країн ініціювали запуск продукту ROUT1 зі зниженими на 25% тарифами. Якщо їх затвердять регулятори, це може зробити балканський напрямок привабливим для постачання газу до України.

Станом на 24 травня 2025 року в українських підземних сховищах накопичено 6,46 млрд кубометрів природного газу. Це найнижчий показник на цю дату щонайменше за останні 11 років.

Україна готується до рекордного імпорту газу

Україна готується до рекордного імпорту газу з Європи через нестачу запасів на тлі масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру та швидкого виснаження резервів палива.

За оцінкою експертів Україна потребуватиме до 5 мільярдів кубометрів газу в сезон з квітня 2025 по квітень 2026 року. Це значно перевищує максимальні 1 мільярд кубометрів, які імпортувалися в попередні сезони.