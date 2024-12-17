GET Business Festival 2024: як пройшов великий фестиваль малого та середнього бізнесу

12 грудня GET Business Festival зібрав провідних представників українського бізнесу, які обговорили тренди розвитку в умовах воєнного часу, диджиталізацію та інновації, партнерські програми та фінансові інструменти.

Інсайтами поділилися понад 100 спікерів — керівників великих компаній, експертів з маркетингу, комунікацій та цифрової трансформації, представників фінансового сектору, освітньої галузі та Збройних сил.

1400 учасників отримували знання одночасно на трьох сценах у UNIT.City: "Стратегії зростання", "Бізнес-кейси" та "Маркетингові стратегії". Таким чином кожен міг побудувати власну програму навчання та прокачати бізнес за всіма напрямами.

Ведучими фестивалю стали топові ведучі 1+1 Україна, 1+1 Марафон, 2+2 та ТЕТ, головної сцени – Юрій Горбунов та Руслан Шаріпов, сцену "Бізнес-кейси" вели Максим Сухенко та Катерина Нестеренко. На сцені "Маркетингові стратегії" ведучими були Нікіта Добринін та Ірина Прокоф'єва.

Захід розпочався із найбільш актуального питання, що турбує українських підприємців: на які ще податкові "сюрпризи" чекати?

"Ми не плануємо підвищувати податки у 2025 році", — заявив Данило Гетманцев, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Однак зазначив, що все залежить від ситуації на фронті. Також Гетманцев поділився результатами боротьби з неплатниками податків: завдяки усуненню обхідних схем до держбюджету вже надійшло на 69 млрд грн більше надходжень, і до кінця року очікується, що ця сума зросте до 80 млрд.

Затим відбулася панельна дискусія про можливості для українського бізнесу у контексті євроінтеграції та Ukraine Facility — плану, за яким Україна отримає 50 млрд євро від ЄС протягом 2024-2027 років.

Своїм баченням поділилися: Олена Шуляк, голова Комітету ВРУ з питань держвлади, самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга народу", Віталій Коваль, міністр аграрної політики та продовольства України, Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ, Ігор Ліскі, засновник EFI Group. Модераторка — Наталія Микольська, виконавча директорка Diia.City United.

Учасники дійшли висновку, що Ukraine Facility відкриває суттєві можливості для українських підприємців, однак їм необхідно навчитися брати гранти і користуватися цими інструментами. Ігор Ліскі також зауважив, що однією з проблем, яка уповільнює відновлення та розвиток України, — неможливість отримати проєктне фінансування від банку: "Якщо банки не почнуть фінансувати проєкти, ми не побудуємо індустріальну інноваційну економіку".

"Ukraine Facility – це один із інструментів, завдяки якому українські банки можуть кредитувати бізнес під час війни. ПриватБанк уклав найбільші серед українських банків угоди з ЄБРР: 200 млн євро минулого року та 400 млн євро цього року. Це дозволило нам розширити підтримку бізнесу та зміцнити фінансову систему. Зараз ми фокусуємося на інвестиційному кредитуванні, адже зацікавлені, щоб бізнес інвестував в обладнання та розвивав український продукт", – Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ.

Операційний директор OLX Україна та Центральна Азія, бізнес-коуч Ігор Сироватко поділився, який сценарій бізнесу обрати тим, хто хоче розпочати власну справу. На сцені GET Business Festival він дослідив ніші для старту бізнесу під час війни на реальних прикладах бізнес-клієнтів OLX.

"Незважаючи на те що кількість активних користувачів OLX упала через війну та міграцію населення, кількість активних покупців лишилася майже на довоєнному рівні — 3,2 млн. E-commerce працює, і найбільш активні ніші — це дитячий світ, мода і стиль, хобі, спорт та відпочинок", – розповів Ігор Сироватко.

Як влада, бізнес та суспільство долатимуть виклики демографічної кризи, на панельній дискусії обговорили Ілона Пасечник, директорка/HRD "АЛВІВА УКРАЇНА", керівної компанії ALVIVA GROUP, Дарина Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України, Тимофій Брік, ректор Університету Київської школи економіки, Надія Крижановська, головна лікарка, кофаундерка Preventa, та Олег Давиденко, директор з корпоративних комунікацій Групи "Метінвест". Модераторка — Оксана Рудюк, PR-иректорка American University Kyiv.

Ще одна панельна дискусія була присвячена фінансовій системі України у 2025-му. Своїм баченням поділилися Ірина Старомінська, CEO Universal Bank, Андрій Семченко, директор з корпоративного бізнесу Страхової компанії ІНГО, Катерина Рожкова, перша заступниця голови НБУ, та Тетяна Тимченко, фінансова директорка "Нової пошти".

В’ячеслав Поліновський, CEO онлайн-академії GoITeens, представив успішний кейс створення EdTech-продукту, що формує освітні тренди та виховує майбутніх лідерів. Він поділився досвідом, як поєднання бізнес-логіки та освітньої місії допомогло академії стати визнаною платформою для розвитку лідерів майбутнього.

Енергетика — найбільш постраждалий сектор економіки через війну. Однак постійні ризики знищення енергетичних потужностей та дефіцит обладнання, кадрів і ресурсів не зупинили бізнес. Виклики та можливості енергетичної незалежності України на панельній дискусії обговорили: Ольга Рибачук, керівна директорка Elementum Energy, Олександр Клепалов, в. о. СЕО в Atmosfera, Володимир Перегудов, старший координатор проєкту GIZ, Олександр Кісільов, радник генерального директора АТ "Енергетична компанія України", Тетяна Корнієнко, директорка департаменту малого та середнього бізнесу Укргазбанку, Ігор Тинний, власник IVT group.

Павло Матіяш, СEO Activitis та онлайн-сервісу eDilo, пояснив, як оплата частинами змінює правила гри для бізнесу. Лідія Білас, засновниця мережі освітніх проєктів WOW Corporation, розкрила тему важливості мрій у бізнесі та представила практичні підходи до їхньої реалізації.

Макс Нефьодов, директор з інноваційних рішень Київської школи економіки, поділився комплексною стратегією підтримки державою МСП: "Основний фокус політики у сфері МСП під час війни — збереження наявного бізнесу та робочих місць, а також заміщення ринкових механізмів, які не працюють під час кризи (наприклад, фінансування та пошук клієнтів)".

На цій сцені "Бізнес-кейси" спікери з Promodo, Kasta, Webpromo, Академії ДТЕК, Київської школи економіки, FRANCH та інших компаній розбирали власні кейси. Так інші підприємці змогли повчитися на їхньому досвіді, щоб уникати помилок у схожих ситуаціях.

У межах дискусії "Як штучний інтелект змінює нашу реальність прямо зараз?" бізнес-лідери обговорили, як штучний інтелект стає ключовою рушійною силою сучасного бізнесу та впливає на всі аспекти –– від підвищення ефективності операцій до покращення клієнтського досвіду. Участь взяли Олександр Краковецький, CEO DevRain, CTO DonorUA, Володимир Красотін, директор з цифрової трансформації фармацевтичної компанії "Лідерна", Андрій Желєзняк, директор BigDatа "Київстар", Дмитро Самолюк, Head of Digital телеканалів телеканалів "Ми-Україна" та "Ми-Україна+", та Ольга Кронда, начальниця департаменту розвитку інновацій IP-офісу. Модерувала Тетяна Шерман, керівниця з маркетингу та комунікацій Академії ДТЕК.

"Якщо говорити про світовий тренд, то ШІ вплине щонайменше на половину професій. Але в Україні інша ситуація – компанії відчувають нестачу робочої сили. Для нас ШІ – це не загроза для роботодавців чи працівників, а можливість адаптуватися та вижити в цих умовах. Тому важливо навчити команду ним користуватися. Наприклад, Київстар запустив внутрішню навчальну програму зі штучного інтелекту для своїх працівників. Наша мета – підвищити обізнаність команди, як щодо можливостей, так і щодо загроз, які несуть нові технології", – розповів Андрій Желєзняк, директор BigDatа Київстар.

Сцена "Маркетингові стратегії" об’єднала топових маркетологів, PR-фахівців та лідерів думок для обміну досвідом. Інсайтами з дослідження медіаспоживання аудиторії поділилася Дарія Нагаєва, Sales&Development Director Gradus Research, а як будувати брендинг під час війни, розповіла Ірина Метньова, засновниця Vandog Agency.

Як побудувати дієву співпрацю з інфлюенсерами на панельній дискусії обговорили Євген Янович, актор, ведучий шоу "20:23", Катерина Жураківська, директорка з маркетингу БФК Gulliver, Ольга Дівущак, маркетологиня Foundation Coffee Roasters, Co-founder Paint digital Agency, Антон Бокий, Chief Marketing Officer INTERTOP Ukraine, Альона Горковенко, Marketing Team Manager, OLX Ukraine and CA. Модератор — Сергій Костя, маркетинг-директор Bolt у країнах Центральної, Східної Європи та Азії.

Під час панельної дискусії "Червоні прапорці у комунікаціях під час війни" фахівці з різних сфер обговорили особливості комунікації із ЗМІ, колегами та ветеранами в умовах війни, зосередившись на психологічних аспектах та етичних стандартах. Модераторка — Анастасія Гудима, директорка департаменту з питань розмаїття, інклюзії та рівних можливостей. Кейсами поділилися Антон Семенов, засновник волонтерського проєкту "Як ти, брате?", Олег Демчик, президент Клубу професійних перемовників, Поліна Толмачова, директорка з маркетингу телеканалів ICTV та ICTV2, Оксана Мороз, засновниця ініціативи "Як не стати овочем", Аліна Смишляк-Борода, директорка з управління репутацією Kormotech, та Сергій "Харизмат", офіцер ЗСУ, засновник IMPROV 4.5.0.

Віктор Іванченко, Head of Strategy & R&D Megapolis, розкрив тенденції в OOH-медіа, порівняв глобальні та локальні тренди, проаналізував ціннісні пропозиції для українських рекламодавців та представив кейси Megapolis+ під час війни.

Владислав Шевченко, експерт зі створення відеоконтенту, блогер та сценарист, розповів, як створювати ефективний креативний контент для брендів.

Одна з панельних дискусій була присвячена тому, як бізнес може ефективно реалізовувати соціальні проєкти під час війни. Участь взяли: Яна Ляхович, керівниця департаменту корпоративних та інтегрованих комунікацій 1+1 media, Олена Осипчук, PR-директорка SOCAR Energy Ukraine, Валерія Татарчук, засновниця БФ "ТВОЯ ОПОРА", Маша Проніна, Head of marketing мережі супермаркетів "ЕКО МАРКЕТ", Олександра Гайворонська, директорка Департаменту розвитку і партнерств "Повернись живим", Олександра Ковтуненко, CSR Communications Manager "Київстар". Модераторка — Юлія Соцька, керівниця PRБФ "Повернись живим". Фахівці наголосили на тому, що потрібно фокусуватися на довгострокових проєктах, оскільки вони мають найбільший вплив.

Тарас Маципура, віцепрезидент з маркетингу PJSC Carlsberg Ukraine наголосив, що соціальна відповідальність стає не просто обов’язком, а справжньою конкурентною перевагою.

Олена Зубарєва, директорка із стратегічних комунікацій Terwin, експертка з репутації та сталого розвитку, у форматі інтерв’ю розкрила тему репутації як опори українського бізнесу та основної переваги у конкурентній війні.

Представники бойових бригад обговорили важливість правильної комунікації між армією та суспільством. Участь у цій панельній дискусії взяли: Оксана Бондаренко, лейтенант, начальник інформаційно-комунікативного відділу 12-ї бригади "Азов", Павло Юров, Служба інформації та комунікації, Перша Президентська бригада оперативного призначення ім. гетьмана Петра Дорошенка НГУ "Буревій", Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї штурмової бригади ЗСУ. Модераторка — Наталія Нагорна, воєнна кореспондентка ТСН. Учасники зазначили важливість будувати правильне розуміння військової служби через поступове знайомство з армією. Маркетинг та комунікація, спрямована на підвищення обізнаності — інструменти, які можуть сприяти більшій зацікавленості людей у службі.

"Якби на початку війни держава розмовляла з людьми, як із дорослими, а не розповідала про "два-три тижні", ставлення людей до служби могло б бути іншим. Потрібно було одразу пояснити, що це складна війна, яка не закінчиться швидко", — переконаний Олександр Бородін.

GET Business Festival — це не лише насичена програма виступів, але й майданчик для нетворкінгу та неформального спілкування, де зароджуються нові партнерства та бізнес-колаборації. Тому у перервах між навчанням учасники активно спілкувалися у кулуарах, обмінюючись досвідом та контактами.

Організатори, Delo.ua та Ekonomika+, дякують партнерам заходу: генеральному партнеру — OLX; головним партнерам — ПриватБанку та "Київстар"; генеральному інформаційному партнеру — 1+1 media; гостинним партнерам — UNIT.City та ДТЕК Академії; кавовому партнеру — Foundation Coffee Roasters; водному партнеру — "Моршинській"; смачному партнеру — Lantmannen Axa; солодким партнерам — "КиївХлібу" та Tarta; алкогольним партнерам — Jack Daniel's та Nemiroff; винному партнеру — Maison Castel; партнерам трансляції — "Київстар ТБ" та Microff.

Також організатори висловлюють подяку медіапартнерам: компаніям Megapolis, ADV.EXPERT, БФК Gulliver, InfoVision, BC Media, StarLight Media, "Освіта Дивосвіт", Hurma; телеканалам "МИ Україна", "МИ Україна плюс", ICTV 2, "Київ 24", "Еспресо", "Апостроф"; онлайн-ресурсам УНН, "Комерсант Україна", ЛІГА.net, HiTech.Expert, Burda Media Ukraine, PaySpace Magazine, "Апостроф", "Главком", "Ділова столиця", UA.news, True UA, Marketer.ua, Founder, "Економіст", XSPORT, 44.ua, Postfactum, "Перший бізнесовий", CASES, Logist.FM, HR Liga, "Охорона праці", "ШоТам", Європейській Бізнес Асоціації та Асоціації креативних індустрій України.