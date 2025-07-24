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Гетманцев пояснив, які вигоди отримає Україна від нового пакета санкцій проти Росії

санкції проти РФ
Нові санкції ЄС обмежать ресурси Росії і підсилять Україну / Depositphotos

Нові обмеження з 18-го пакету санкцій проти Росії, які минулого тижня ухвалив Європейський Союз, спрямовані на зменшення енергетичних доходів Кремля, послаблення банківської системи, ВПК і боротьбу з обходом санкцій. 

В інтерв’ю Delo.ua голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев окреслив, як саме нові санкції ЄС працюватимуть на користь України.

Що отримає Україна від нового пакета санкцій 

Ухвалення Європейським Союзом 18-го пакета санкцій проти Росії спрямоване на системне посилення економічного тиску на країну-агресора. Як пояснив  Гетманцев, нові обмеження суттєво знижують здатність РФ фінансувати війну, підтримувати банківську систему та виробляти зброю.

За словами Гетманцева, санкції ЄС мають чотири ключові напрями:

1. Удар по енергетичному сектору РФ. Знижено граничну ціну на російську нафту з 60 до 47,6 доларів за барель. Впроваджено динамічний механізм її перегляду – тепер гранична вартість буде на 15% нижчою за середню ринкову ціну нафти марки Urals за шість місяців. Також заборонено транзакції, пов’язані з "Північним потоком – 1" і "Північним потоком – 2", та імпорт продуктів переробки з російської нафти. До санкційного списку внесено ще 105 суден тіньового флоту, що здійснюють перевезення російської нафти, — загалом їх уже 444. Обмеження стосуються не лише російських, а й міжнародних компаній, а також ключового індійського нафтопереробного заводу, афілійованого з "Роснєфтью".

2. Блокування банківських операцій. ЄС повністю заборонив транзакції з 23 російськими фінансовими установами, які вже були під санкціями, а також частково обмежив роботу ще 22 банків. Під обмеження потрапили також фінансові посередники з третіх країн, зокрема криптосервіси, що допомагають обходити санкції. Додатково заборонено надання ключових видів банківського програмного забезпечення.

3. Послаблення оборонної промисловості РФ. Запроваджено нові обмеження на експорт технологій і товарів подвійного призначення на суму близько €2,1 млрд (за оцінками 2024 року). Додано 55 нових позицій, спрямованих на послаблення військово-промислового комплексу. Під санкції потрапили й компанії з Китаю та Білорусі, які постачають продукцію, що використовується у війні проти України.

4. Боротьба з обходом санкцій. ЄС запроваджує нові заходи для запобігання уникненню санкцій через треті країни та фіктивні структури. Під санкції потрапляють компанії, що беруть участь у схемах обходу обмежень.

Гетманцев наголосив, що кожен новий пакет санкцій – це не миттєве, але послідовне обмеження можливостей Росії фінансувати агресію. 

"Звісно, це не "чарівна пігулка", яка враз зупинить війну, але це черговий крок, спрямований на те,  щоб "ціна" війни ставала для держави-агресора все дорожчою, аж доки вона не дійде до розуміння необхідності її припинення", - підсумував він.

Повне інтерв’ю з головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим читайте незабаром на сайті Delo.ua.

Автор:
Руслан Кисляк , Ольга Опенько