Гетманцев заявив про велику кількість нелегальних обмінників: офіційно зареєстровано майже 4000 пунктів

У І кварталі 2025 року обмінні пункти задекларували авансові внески з податку на прибуток на суму 240,7 млн грн. Це на на 26,3% більше, ніж в аналогічному періоді 2024 року (190,6 млн грн). Але головною проблемою на валютному ринку залишається наявність нелегальних обмінників, які не сплачують податки.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, протягом січня–травня 2025 року платники сплатили 429,5 млн грн авансових внесків, що на 102,1 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Крім того, додаткові надходження з авансових внесків у І кварталі 2025 року від платників, які мають обмінні пункти, становлять 73,2 млн грн.

Гетманцев зауважив, що станом на 1 червня 2025 року в Реєстрі обмінних пунктів значиться 3 701 пункт, що належать 57 юридичним особам.

Гетманцев вважає, що проблема нелегального валютного ринку не вирішена

"Водночас, звертає на себе увагу велика кількість нелегальних обмінників, де можна поміняти будь-що на будь-що, розрахункових центрів, через які можна перерахувати будь-що будь-куди. Звичайно, анонімно і без податків", - підкреслив Гетманцев.

Він розповів, що в якості експерименту попросив помічників перевірити пункти на вулиці Саксаганського в Києві. Серед двох десятків дуже помітних обмінників з рекламними вивісками лише кілька - офіційні.

"Правоохоронці активно їх не помічають. Цікаво до якого моменту? Поки це не почне впливати на гривню і платіжний баланс, чи довше? Немає слів", - резюмував нардеп.

Зауважимо, що Національний банк України фіксує зменшення кількості скарг від українців на пункти обміну валют, що вселяє регулятору впевненість у тому, що питання вирішене. Але головною проблемою на валютному ринку залишається наявність нелегальних обмінників, які не сплачують податки.

Так, Нацбанк в 2024 році провів 150 перевірок 17 компаній, які мають ліцензії на обмін валют, та донарахував 5,6 млн грн штрафів.

Гетманцев вважає, що основною проблемою валютного ринку є нелегальні обмінники і нелегальні телеграм-канали, які, попри очевидний склад злочину в їх діях та яскраву рекламу, вперто не помічає Національна поліція.

"Ці звернення ігноруються, а шахраї продовжують безперешкодно "працювати", не сплачуючи армії ані копійки", - підкреслив Гетманцев.

Зауважимо, українці скаржаться на те, що обмінники встановлюють подвійні курси на долар в залежності від року його випуску, тому депутати закликали правоохоронні органи відреагувати на ці випадки.