Гірничодобувна компанія з Об'єднаних Арабських Еміратів International Resources Holdings погодила принципові фінансові умови потенційної грошової пропозиції щодо купівлі дублінської компанії Kenmare Resources Plc за 352,8 мільйона фунтів стерлінгів (близько 464 мільйонів доларів). Угода дозволить компанії з Абу-Дабі вийти на ринок титанових мінералів і диверсифікувати свій портфель африканських активів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

International Resources Holdings є дочірньою структурою конгломерату International Holding Co. вартістю понад 200 мільярдів доларів, який очолює шейх Тахнун бін Заїд Аль Нагаян — брат президента ОАЕ.

Запропонована сума угоди передбачає премію понад 100% до вартості акцій Kenmare на початку жовтня, безпосередньо перед тим, як стало відомо про зацікавленість покупця з Абу-Дабі.

Умови завершення угоди та активи Kenmare в Мозамбіку

Для еміратської компанії придбання Kenmare стане точкою входу в сектор мінеральних пісків на додачу до вже наявних мідного комплексу Mopani в Замбії та олов'яних шахт Bisie в Демократичній Республіці Конго. Водночас остаточне оголошення твердого наміру зробити пропозицію залежить від виконання низки попередніх умов.

Компанія Kenmare керує родовищем титанових мінералів Moma в Мозамбіку, отримуючи основний дохід від продажу титановмісного ільменіту, і наразі веде затяжні переговори з урядом країни щодо продовження прав на переробку та експорт мінералів із підвищенням ставки рентної плати до бюджету, завершення яких є однією з ключових передумов угоди.

Рада директорів Kenmare одноголосно схиляється до того, щоб рекомендувати акціонерам прийняти пропозицію з огляду на значну премію до ціни та тривале зниження цін на мінеральні піски, а сторони додатково обговорюють надання з боку International Resources Holdings 25 мільйонів доларів проміжного фінансування для підтримки компанії до закриття угоди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що гірничорудна компанія Ferrexpo тимчасово зупиняє виробництво в Україні через проблеми з електропостачанням після обстрілів. Нестабільна подача електроенергії виникла внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру, водночас постачання продукції європейським клієнтам триватиме за рахунок складських запасів.