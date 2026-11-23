Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі призначив російського чиновника Олексія Ферапонтова своїм заступником і керівником Департаменту ядерної енергетики, попри протести України та низки західних країн і заклики міжнародних організацій.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

Сам Гроссі стверджував, що, мовляв, спирався на професіоналізм Ферапонтова, а щодо національності працівника йому байдуже.

Ферапонтов почне роботу на новій посаді на початку 2027 року. Він відповідатиме за міжнародне співробітництво та технологічну підтримку мирної атомної енергетики.

Заступник постійного представника РФ при міжнародних організаціях у Відні Роман Устинов у коментарі російському державному пропагандистському агентству ТАСС заявив, що Департамент ядерної енергетики МАГАТЕ з моменту заснування організації очолювали представники СРСР і Росії.

За словами Устинова, проти призначення Ферапонтова виступали не лише українські представники, а й деякі західні члени Ради керуючих МАГАТЕ. Він зазначив, що Гроссі ухвалив рішення, незважаючи на чинений тиск.

Україна звинуватила чиновника в легітимізації окупації ЗАЕС

Міністерство закордонних справ України ще 17 листопада висловило протест проти призначення Ферапонтова. У відомстві наголосили, що він причетний до легітимізації російського захоплення Запорізької атомної електростанції.

У МЗС попереджали, що таке призначення може створити умови для посилення російського впливу на міжнародну інституцію, яка має залишатися незалежною та неупередженою. Воно також суперечило б принципам міжнародного права та рішенням органів самого МАГАТЕ, які неодноразово вимагали від Росії припинити протиправні дії щодо Запорізької АЕС і повернути контроль над нею Україні.

Зауважимо, що саме «Ростехнадзор» незаконно видав ліцензію на роботу окупованої росіянами української АЕС. У 2024 році Ферапонтов відвідував ЗАЕС з «робочим візитом». З лютого 2023 року російський посадовець перебуває під санкціями України.

Своєю чергою у Міністерстві енергетики також застерігали, що таке кадрове рішення може створити небезпечний міжнародний прецедент і підірвати довіру до системи міжнародного регулювання у сфері ядерної енергетики.

Також міністр енергетики Денис Шмигаль закликав МАГАТЕ до повної міжнародної ізоляції Росії, а також ініціювання санкцій і призупинення її членства в організації.