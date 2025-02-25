Голова Харківської РВА попереджає про ризик закриття аптек у прифронтових селах через нове регулювання фармринку

Нове регулювання фармацевтичного ринку загрожує закриттям аптек, хоча прифронтові райони Харківщини вже й так стикаються з обмеженим доступом до них. Про це розповів голова Харківської районної військової адміністрації Володимир Усов, пише видання "Українські новини".

За його словами, в багатьох селах поблизу лінії фронту немає аптек, а працюючі мають безліч труднощів, зокрема брак спеціалістів, руйнування, регулярні відключення електроенергії.

"Це (можливе закриття аптек – ред.) негативно впливатиме на прифронтові території, де і так працює лише один оператор цього сегменту ринку ", – зазначив Усов.

Він додав, що відсутність аптек пояснюється низькою прибутковістю таких закладів і складними умовами роботи.

"По-перше, там немає фахівців, які готові працювати в таких умовах. По-друге, прибутковість там майже нульова. Тому, якщо аптеки і є, то вони постійно отримують руйнування і постійні відключення світла. Вони працюють на генераторах, "Cтарлінках". Була проблема відкрити їх тут, а якщо вони закриються, то це погано", – підкреслив він.

Усов наголошує, що на сьогодні проблему частково вирішує мобільна аптека, яка доставляє ліки в громади за встановленим графіком. Однак якщо зменшиться кількість аптек, це ускладнить забезпечення медпрепаратами місцевих жителів, а маломобільні верстви населення змушені будуть долати десятки кілометрів, щоб придбати життєво необхідні ліки.

Нагадаємо, на виконання рішення РНБО уряд вже врегулював націнки на лікарські засоби, заборонив практику маркетингових платежів та відновив перевірки Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в частині контролю за цінами в аптечних мережах.

Однак, як зазначає видання, експерти та пацієнтські організації попереджають, що нові правила роботи фармринку можуть призвести до дефіциту низки препаратів, особливо імпортних, та закриття аптек у віддалених і прифронтових районах через нерентабельність роботи.