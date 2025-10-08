Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,03

EUR

48,17

--0,10

Готівковий курс:

USD

41,31

41,23

EUR

48,60

48,45

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Партнерський матеріал
Категорія
Новини
Дата публікації

Головна дискусія осені, яка змінює правила гри: "Бізнес VS Психологія"

Подія "Бізнес VS Психологія"
Подія "Бізнес VS Психологія". Фото надане організатором

Чи знаєте ви, що стоїть за успіхом найбільших компаній? 

Це не тільки фінансові звіти, а й люди, їхня мотивація та ментальне здоров'я.

Ми запрошуємо вас на форум Business Battle “Бізнес VS Психологія” - подію, де ми відверто поговоримо про те, що дійсно має значення. 

17 жовтня в Києві, в бізнес-центрі IQ зберуться найкращі HR-лідери, керівники компаній та психологи, щоб разом знайти відповіді на найболючіші питання сучасності.

Це не просто форум. Це можливість знайти рішення, що принесуть прибуток і збережуть людей. Ми розберемося в гострих темах:

  • Як збалансувати прибуток і людяність?
  • Чому ментальне здоров'я - це не просто тренд, а ключ до розвитку вашого бізнесу? 
  • Як будувати компанію, де люди хочуть працювати?
  • Чи повинні компанії інтегрувати ментальне здоровʼя в корпоративну ESG-стратегію?

На вас чекає унікальний формат відкритої дискусії, де кожен учасник може ставити запитання. Жодних довгих доповідей - лише живий діалог і пошук реальних, дієвих рішень.

Серед спікерів та учасників дискусій:

  • Вікторія Желдак - директора з персоналу Біосфера,
  • Аліна Коновальченко - операційна директорка Глобального договору ООН,
  • Валентина Грінченко - керівниця проєкту “Життєстійкість” Kernel,
  • Борис Цомая – маркетинг-директор РІЕЛ,
  • Наталя Абрамова - радниця генерального директора ДТЕК Енерго,
  • Тетяна Лоза - HRD Агросем,
  • Марина Крамарєва - Head of Smart payment Smart Solutions,
  • Альбіна Войтович - заступниця HRD з питань навчання COMFY,
  • Юлія Ярмоленко - СЕО Київський БКК,
  • Уляна Терновська - Team Lead з рекрутингу та онбордингу Сільпо,
  • Марина Головко - HRD robota.ua,
  • Альона Грицук - Chief Commercial Officer Netpeak Agencies Group,
  • Крістіна Фехер - директор департаменту управління персоналом АТ "ОТП БАНК" та інші.

Окремі виступи:

  • Юлія Горбачова - керівник відділу ментального здоров'я МХП. Тема виступу - "Код успішного майбутнього".
  • Ольга Костьорна - директор Філії "Центр Оздоровлення та Відпочинку" АТ Укрзалізниця. Тема виступу - "Як сильно емоційний стан працівників впливає на результативність підприємств?"

Модератор - Олена Матушенко - магістр психології. Міжнародна сертифікація WAPP (Вісбаденська Академія Позитивної Психотерапії). Приймала участь в онлайн і офлайн заходах для бізнесу. Має 20-річний досвід роботи в міжнародних компаніях на керівних посадах.

Форум підтримують ключові компанії, серед яких - Avalon, Idealist, TM Graff, Київський БКК, Сільпо, Глобальний договір ООН, MS-студія, Meder, Latinium, Бізнес-центр IQ, Quoroom, корпорація Біосфера.

Інформаційні партнери: Єдина-медіа, robota.ua, Economist.com.ua, True.ua, Margosha, Founder, HURMA, 44.ua, Marketer, delo.ua.

Ставайте частиною дискусії, яка впливає на бізнес-рішення. Знаходьте партнерів, обмінюйтесь ідеями і розширюйте свою мережу контактів.

І пам’ятайте - Business Battle - це простір, де бізнес і психологія не змагаються, а створюють нові правила гри.

Детальніше про форум: 👉 battle.pm-health.com.ua

Квитки офлайн за посиланням

Квитки онлайн за посиланням

Запрошуємо всіх до участі!

Організатор події - Психологічний простір "Power Mental Health" - українська компанія, яка працює на ринку психологічних послуг. Ми пропонуємо послуги як для бізнесу, так і для фізичних осіб, серед яких: надання психологічних консультацій, проведення робочих сесій і практик, розробка індивідуальних програм під запит клієнта, швидка психологічна допомога, тощо. 