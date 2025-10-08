- Тип
Головна дискусія осені, яка змінює правила гри: "Бізнес VS Психологія"
Чи знаєте ви, що стоїть за успіхом найбільших компаній?
Це не тільки фінансові звіти, а й люди, їхня мотивація та ментальне здоров'я.
Ми запрошуємо вас на форум Business Battle “Бізнес VS Психологія” - подію, де ми відверто поговоримо про те, що дійсно має значення.
17 жовтня в Києві, в бізнес-центрі IQ зберуться найкращі HR-лідери, керівники компаній та психологи, щоб разом знайти відповіді на найболючіші питання сучасності.
Це не просто форум. Це можливість знайти рішення, що принесуть прибуток і збережуть людей. Ми розберемося в гострих темах:
- Як збалансувати прибуток і людяність?
- Чому ментальне здоров'я - це не просто тренд, а ключ до розвитку вашого бізнесу?
- Як будувати компанію, де люди хочуть працювати?
- Чи повинні компанії інтегрувати ментальне здоровʼя в корпоративну ESG-стратегію?
На вас чекає унікальний формат відкритої дискусії, де кожен учасник може ставити запитання. Жодних довгих доповідей - лише живий діалог і пошук реальних, дієвих рішень.
Серед спікерів та учасників дискусій:
- Вікторія Желдак - директора з персоналу Біосфера,
- Аліна Коновальченко - операційна директорка Глобального договору ООН,
- Валентина Грінченко - керівниця проєкту “Життєстійкість” Kernel,
- Борис Цомая – маркетинг-директор РІЕЛ,
- Наталя Абрамова - радниця генерального директора ДТЕК Енерго,
- Тетяна Лоза - HRD Агросем,
- Марина Крамарєва - Head of Smart payment Smart Solutions,
- Альбіна Войтович - заступниця HRD з питань навчання COMFY,
- Юлія Ярмоленко - СЕО Київський БКК,
- Уляна Терновська - Team Lead з рекрутингу та онбордингу Сільпо,
- Марина Головко - HRD robota.ua,
- Альона Грицук - Chief Commercial Officer Netpeak Agencies Group,
- Крістіна Фехер - директор департаменту управління персоналом АТ "ОТП БАНК" та інші.
Окремі виступи:
- Юлія Горбачова - керівник відділу ментального здоров'я МХП. Тема виступу - "Код успішного майбутнього".
- Ольга Костьорна - директор Філії "Центр Оздоровлення та Відпочинку" АТ Укрзалізниця. Тема виступу - "Як сильно емоційний стан працівників впливає на результативність підприємств?"
Модератор - Олена Матушенко - магістр психології. Міжнародна сертифікація WAPP (Вісбаденська Академія Позитивної Психотерапії). Приймала участь в онлайн і офлайн заходах для бізнесу. Має 20-річний досвід роботи в міжнародних компаніях на керівних посадах.
Форум підтримують ключові компанії, серед яких - Avalon, Idealist, TM Graff, Київський БКК, Сільпо, Глобальний договір ООН, MS-студія, Meder, Latinium, Бізнес-центр IQ, Quoroom, корпорація Біосфера.
Інформаційні партнери: Єдина-медіа, robota.ua, Economist.com.ua, True.ua, Margosha, Founder, HURMA, 44.ua, Marketer, delo.ua.
Ставайте частиною дискусії, яка впливає на бізнес-рішення. Знаходьте партнерів, обмінюйтесь ідеями і розширюйте свою мережу контактів.
І пам’ятайте - Business Battle - це простір, де бізнес і психологія не змагаються, а створюють нові правила гри.
Детальніше про форум: 👉 battle.pm-health.com.ua
Квитки офлайн за посиланням
Квитки онлайн за посиланням
Запрошуємо всіх до участі!
Організатор події - Психологічний простір "Power Mental Health" - українська компанія, яка працює на ринку психологічних послуг. Ми пропонуємо послуги як для бізнесу, так і для фізичних осіб, серед яких: надання психологічних консультацій, проведення робочих сесій і практик, розробка індивідуальних програм під запит клієнта, швидка психологічна допомога, тощо.