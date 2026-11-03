Головний постачальник вагонів для "Укрзалізниці" отримав 94,5 млн грн прибутку після збитків

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" у Полтавській області завершило січень-вересень поточного року з чистим прибутком у розмірі 94,5 мільйона гривень проти 76,7 мільйона гривень збитку за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на фінансовий звіт підприємства.

Суттєве покращення фінансових результатів відбулося в третьому кварталі, коли підприємство заробило 75,2 мільйона гривень проти збитку в 65 мільйонів гривень роком раніше.

Чистий дохід заводу за дев'ять місяців зріс на 51,4% і сягнув 3 мільярдів 438 мільйонів гривень, при цьому в третьому кварталі цей показник збільшився у 3,2 раза — до 1 мільярда 609 мільйонів гривень.

Валовий прибуток за січень-вересень зріс у 2,4 раза до 260 мільйонів гривень, операційний збиток скоротився зі 107,7 мільйона до 4 мільйонів гривень, а непокритий збиток на 1 жовтня зменшився до 136,8 мільйона гривень.

Виробництво та постачання вантажних вагонів

Підприємство реалізувало майже всю продукцію на внутрішньому ринку України, тоді як частка експорту склала лише 0,05%.

За дев'ять місяців завод відвантажив 502 вантажні вагони. У третьому кварталі продажі досягли 224 одиниць проти лише п'яти вагонів за цей самий період торік, а в другому кварталі було реалізовано 204 одиниці. Основними покупцями виступили АТ "Укрзалізниця" та приватні компанії, які закуповували рухомий склад для зернових і контейнерних перевезень.

За підсумками січня-серпня КВБЗ посів перше місце в Україні за обсягами поставок вантажних вагонів, забезпечивши 457 одиниць і зайнявши 57,6% ринку серед 20 вітчизняних підприємств галузі. Водночас на заводі констатують, що загальний попит на нові вантажні вагони в країні залишається відчутно нижчим за наявні потужності виробників.

Пасажирський сегмент і контракти з Укрзалізницею

У третьому кварталі КВБЗ передав залізниці 20 пасажирських вагонів. Крім того, підприємство продовжує роботу над новими великими замовленнями перевізника:

У липні завод переміг у тендері на виробництво 92 пасажирських вагонів зі строком поставки протягом 24 місяців від моменту авансування.

20 серпня було підписано договір на постачання ще 10 пасажирських вагонів (чотирьох купейних з купе провідника, чотирьох стандартних купейних та двох інклюзивних з купе начальника поїзда), передача яких передбачена протягом 914 днів після отримання авансу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Крюківський вагонзавод пішов у збиток через падіння доходу втричі. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" завершив перший квартал зі збитком 47,6 млн грн проти прибутку роком раніше, оскільки доходи підприємства скоротилися на тлі складної ситуації в галузі.