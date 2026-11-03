RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,53

+0,18

EUR

51,05

+0,37

Готівковий курс:

USD

47,01

46,70

EUR

52,30

51,93

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Головний постачальник вагонів для "Укрзалізниці" отримав 94,5 млн грн прибутку після збитків

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"
Головний постачальник вагонів для "Укрзалізниці" отримав 94,5 млн грн прибутку після збитків

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" у Полтавській області завершило січень-вересень поточного року з чистим прибутком у розмірі 94,5 мільйона гривень проти 76,7 мільйона гривень збитку за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на фінансовий звіт підприємства.

Суттєве покращення фінансових результатів відбулося в третьому кварталі, коли підприємство заробило 75,2 мільйона гривень проти збитку в 65 мільйонів гривень роком раніше. 

Чистий дохід заводу за дев'ять місяців зріс на 51,4% і сягнув 3 мільярдів 438 мільйонів гривень, при цьому в третьому кварталі цей показник збільшився у 3,2 раза — до 1 мільярда 609 мільйонів гривень. 

Валовий прибуток за січень-вересень зріс у 2,4 раза до 260 мільйонів гривень, операційний збиток скоротився зі 107,7 мільйона до 4 мільйонів гривень, а непокритий збиток на 1 жовтня зменшився до 136,8 мільйона гривень.

Виробництво та постачання вантажних вагонів

Підприємство реалізувало майже всю продукцію на внутрішньому ринку України, тоді як частка експорту склала лише 0,05%.

За дев'ять місяців завод відвантажив 502 вантажні вагони. У третьому кварталі продажі досягли 224 одиниць проти лише п'яти вагонів за цей самий період торік, а в другому кварталі було реалізовано 204 одиниці. Основними покупцями виступили АТ "Укрзалізниця" та приватні компанії, які закуповували рухомий склад для зернових і контейнерних перевезень.

За підсумками січня-серпня КВБЗ посів перше місце в Україні за обсягами поставок вантажних вагонів, забезпечивши 457 одиниць і зайнявши 57,6% ринку серед 20 вітчизняних підприємств галузі. Водночас на заводі констатують, що загальний попит на нові вантажні вагони в країні залишається відчутно нижчим за наявні потужності виробників.

Пасажирський сегмент і контракти з Укрзалізницею

У третьому кварталі КВБЗ передав залізниці 20 пасажирських вагонів. Крім того, підприємство продовжує роботу над новими великими замовленнями перевізника:

  • У липні завод переміг у тендері на виробництво 92 пасажирських вагонів зі строком поставки протягом 24 місяців від моменту авансування.
  • 20 серпня було підписано договір на постачання ще 10 пасажирських вагонів (чотирьох купейних з купе провідника, чотирьох стандартних купейних та двох інклюзивних з купе начальника поїзда), передача яких передбачена протягом 914 днів після отримання авансу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Крюківський вагонзавод пішов у збиток через падіння доходу втричі. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" завершив перший квартал зі збитком 47,6 млн грн проти прибутку роком раніше, оскільки доходи підприємства скоротилися на тлі складної ситуації в галузі.

Автор:
Максим Кольц

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності