Комісія з комунікацій та мультимедіа Малайзії подала два судові позови проти компанії Google, що входить до холдингу Alphabet, вимагаючи відшкодування збитків майже на 150 мільйонів доларів за неналежну модерацію контенту на YouTube. У кожному з двох позовів регулятор просить стягнути по 300 мільйонів малайзійських рингітів, що еквівалентно 72,9 мільйона доларів або 145,8 мільйона доларів сукупно.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані The Wall Street Journal.

Перший позов стосується звинувачень у тому, що Google не вжила належних заходів проти матеріалів з онлайн-гемблінгом, шахрайством та обманом користувачів, тоді як азартні ігри в Малайзії здебільшого заборонені без спеціальної ліцензії чи прямого дозволу закону.

Другий позов пов'язаний із повторною публікацією на відеохостингу контенту блогера Вана Мухаммада Азрі Вана Деріса, відомого під псевдонімом Papagomo, всупереч чинній судовій забороні.

Статистика скарг регулятора, позиція YouTube та посилення контролю в Азії

За даними малайзійського відомства, з 1 січня до 28 жовтня воно надіслало до YouTube 74 703 звернення, майже всі з яких стосувалися нелегальних азартних ігор в інтернеті. У регуляторі заявили, що платформа залишила без відповіді 4 950 скарг щодо гемблінгу, а ще у 1 468 випадках реагувала або видаляла матеріали понад 30 днів, водночас сума позовних вимог відображає витрати державних ресурсів на опрацювання понад 50 тисяч шкідливих онлайн-публікацій.

Представник YouTube у відповідь зазначив, що сервіс дотримується місцевого законодавства, перевіряє контент згідно з власними правилами та взаємодіє з урядом, намагаючись поєднати безпеку платформи зі свободою слова й доступом до інформації.

Ці судові процеси відбуваються на тлі загального посилення нагляду за онлайн-платформами у Південно-Східній Азії, де Індонезія обмежила доступ до соцмереж для дітей до 16 років і викликала представників Google та Meta для перевірки дотримання вимог, а Сінгапур застосовує закон про боротьбу зі шкідливим контентом для блокування окремих публікацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Google покарали в ЄС на 403 мільйони євро за незаконний збір геолокації користувачів. Ірландська комісія із захисту даних призначила компанії штраф, еквівалентний близько 463 мільйонам доларів, за порушення правил обробки геолокаційних даних.