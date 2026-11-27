Державний ПриватБанк не зміг продати на аукціоні готель Radisson та частину "Буковелю" у курортному селі Поляниця у Карпатах. Загальна стартова вартість двох лотів становила майже 3,87 млрд грн із ПДВ, але охочих придбати майно не знайшлося.

Як пише Dilo, аукціон, запланований на 26 листопада в системі Prozorro.Продажі, скасували через відсутність учасників.

Чому ПриватБанк продавав активи

ПриватБанк отримав ці обʼєкти в рахунок погашення кредитів, виданих ще до націоналізації, і частина боргів була повʼязана з колишнім власником Ігорем Коломойським.

Готель "Буковель" відкрили восени 2012 року як перший готель міжнародної мережі на українському гірськолижному курорті, у ньому 252 номери. У листопаді 2025 року банк уже виставляв цю нерухомість в оренду, і єдиним учасником двох аукціонів стало ТОВ «Буковель», повʼязане із Захаром і Оксаною Палицями, сином і колишньою дружиною нардепа Ігоря Палиці.

Ігор Палиця відомий тим, що був бізнес-партнером олігарха Ігоря Коломойського, який наразі перебуває в СІЗО.

Radisson Blu Resort Bukovel відкрили восени 2012 року. Готель на 252 номери став першим об’єктом міжнародної мережі Radisson Blu на українському гірськолижному курорті. Його інфраструктура включає спа-комплекс площею близько 2000 м² із процедурними кімнатами, фінською та біосаунами, парною і кальдаріумом. Також у готелі облаштували басейн, фітнес-зал, два ресторани та кілька барів.

Що виставили на продаж

Перший лот охоплював готельний комплекс Radisson площею понад 30,5 тис. кв. м, гуртожиток площею 8,6 тис. кв. м та майже 3,6 га землі під ними.

Стартова ціна становила 1,96 млрд грн без ПДВ, або близько 2,047 млрд грн із податком. Для участі в аукціоні потрібно було внести гарантійний внесок майже 98 млн грн.

Другим лотом виставили частину інфраструктури курорту. До нього увійшли 34 земельні ділянки загальною площею понад 100 га, насосна станція, дві трансформаторні підстанції, 10 комерційних приміщень та будівлі 14 підйомників.

Серед комерційних об’єктів – приміщення прокату спорядження, лижної школи, дитячого комплексу, магазину, кас, банківського відділення та складів для продуктів.

Стартова ціна цього лота становила 1,6 млрд грн без ПДВ, або 1,823 млрд грн із податком. Гарантійний внесок для учасників – 80 млн грн.

Умови продажу

Серед умов продажу також були вимоги щодо підтвердження легального походження коштів, отримання дозволу Антимонопольного комітету та відсутності зв’язків із колишніми власниками ПриватБанку або підсанкційними особами.

Водночас наразі майно орендує ТОВ "Буковель", пов’язане із Захаром та Оксаною Палицями. У листопаді 2025 року компанія стала переможцем торгів на оренду як єдиний учасник.

За оренду 14 канатних доріг із 30 земельними ділянками компанія сплачує банку 9,86 млн грн на місяць. Ще 8,4 млн грн щомісяця коштує оренда готелю Radisson та гуртожитку.

У 2025 році дохід ТОВ "Буковель" зріс на 47%, а чистий прибуток збільшився більш ніж у 2,4 рази. Активи компанії перевищили 4,3 млрд грн.

Договори оренди діють до кінця 2026 року. У разі продажу майна їх мали б достроково розірвати.

Нагадаємо, нещодавно ПриватБанк знайшов покупця на футбольний стадіон “Дніпро-Арена” та навчально-тренувальну базу в Придніпровську. Переможцем аукціону, призначеного на 24 листопада, стало ТОВ “Ріал Естейт 7” із пропозицією 56,21 млн грн.

Усі попередні аукціони зривалися через відсутність бажаючих, тож банк мусив знизити стартову ціну більш ніж на 60% від вересневої пропозиції, щоб знайти покупця.