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Grain Ukraine 2025: як змінюється маржинальність агросектора в новій реальності
Світова аграрна карта зазнає трансформацій, і український агросектор – в епіцентрі цих змін. Кліматична криза, війна, нові регуляторні вимоги ЄС, торгові обмеження — саме ці виклики сьогодні формують нову реальність, у якій агробізнес змушений заново шукати маржинальність.
Про виклики та потенційні шляхи для зростання говоритимуть спікери міжнародної конференції Grain Ukraine 2025, яка відбудеться 29–30 травня в Києві. Цьогоріч подія відзначає своє 10-річчя з моменту заснування.
Ця подія — не просто про галузь, а про людей, які її розвивають. Один із них — Андрій Ставніцер, засновник Grain Ukraine, співвласник і CEO порту TIS, засновник проєкту Superhumans. Саме з його ідеї 10 років тому стартувала перша конференція в Одесі. І сьогодні він звертається до спільноти: "За 10 років, що минули від першої Grain Ukraine в Одесі, ми здобули значно більше досвіду, ніж хотіли. Попри це, ми тут, ми працюємо, ба більше, ми дивимося у майбутнє і складаємо плани. У багатьох народів є вислів: “Нас хотіли поховати, але забули, що ми — насіння”. Як на мене, цілком вдалий слоган нашої конференції. Продовжуючи стояти на критично хиткій опорі, ми ростемо, оптимізуємо і розвиваємося. І я пишаюся тим, що Grain Ukraine усі ці роки слугує платформою, де творяться ці великі справи".
Ключова тема цьогорічної події — "Пошук нової маржинальності агросектора. Погляд крізь рамку глобальних викликів".
Серед питань, які звучатимуть: Чому внутрішня переробка залишається незбалансованою, які чинники гальмують розвиток і що дає перевагу? Чи витримає український агросектор правила гри ЄС? Торгові війни в умовах великої війни: як зберегти ринки й вийти сильнішими?
Також під час події відбудуться наступні панельні дискусії:
· "Як побудувати ефективний маржинальний ланцюжок від постачання до іноземного споживача"
· "Шлях до зміцнення глобальних позицій українського зерна"
· "Логістичний бізнес в умовах високої конкуренції та низького попиту: стратегії збереження маржі"
· "Ринок олійних: виклики деглобалізації"
· "Відновлення інвестиційного фінансування: де взяти гроші на проєкти розвитку вже зараз?"
· "Моделі конкурентоспроможності фермерів в Європі і Україні"
· "Від полів до портів: як EUDR змінює ланцюги постачання українського зерна"
Серед спікерів Grain Ukraine:
- Прішила Тофано (Priscilla Toffano), постійна представниця МВФ в Україні
- Джонатан Грендж (Jonathan Grange), партнер Sunstone Brokers
- Томас Мільке (Thomas Mielke), головний редактор і CEO OIL WORLD (онлайн)
- Петр Крогман (Petr Krogman), власник компанії Agromino, президент Українсько-Чеської Торгової Палати
- Віталій Коваль, міністр аграрної політики та продовольства України
- Мануель Алькарас (Manuel Alcaraz), генеральний директор Garsan
- Пітер Врінс (Pieter Vrins), керівник відділу торгівлі Allseeds
- Ієн Дайкс (Iain Dykes), генеральний директор JTZE Horní Moštěnice s.r.o.
- Ахмед Амін (Ahmed Amin), засновник та СЕО Sprint Trading
- Кіт Доусон (Keith Dawson), голова Central Plains Group, очільник Шотландського товариства досліджень сільськогосподарських культур (онлайн)
- Світлана Нікітюк, керівниця департаменту з аграрних питань компанії "Епіцентр К"
- Дмитро Кашпор, генеральний директор ТОВ "Адама Україна"
- Володимир Славінський, директор з торгівлі "НІБУЛОН"
- Олексій Кособоков, комерційний директор ADM
- Андрій Шафран, комерційний директор "Контінентал Фармерз Груп"
- Олександр Головін, комерційний директор по Україні компанії Kernel
- Олександр Івашина, директор з логістики Bunge Ukraine
- Юрій Скічко, CEO компанії "Гермес-Трейдінг"
- Валерій Крупко, директор MOST Logistic Terminal
- Геннадій Іванов, CEO компанії BPG Shipping (онлайн)
- Микола Волков, радник з питань залучення інвестицій та розвитку бізнесу компанії Activitis
Загалом на Grain Ukraine 2025 виступить понад 50 доповідачів — експертів з торгівлі, логістики і фінансів на аграрному ринку. Організатори очікують більше 500 профільних учасників.
Деталі та реєстрація на Grain Ukraine 2025: https://tinyurl.com/57kv4z7b
Організатор події — компанія IdeasFirst. Генеральні партнери — Atria Brokers та Укрексімбанк. Партнерами щорічної конференції виступають інвестиційна компанія SD Capital та група терміналів TIS, контент-партнер конференції — Trend & Hedge Club.