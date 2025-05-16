Grain Ukraine 2025: як змінюється маржинальність агросектора в новій реальності

Світова аграрна карта зазнає трансформацій, і український агросектор – в епіцентрі цих змін. Кліматична криза, війна, нові регуляторні вимоги ЄС, торгові обмеження — саме ці виклики сьогодні формують нову реальність, у якій агробізнес змушений заново шукати маржинальність.

Про виклики та потенційні шляхи для зростання говоритимуть спікери міжнародної конференції Grain Ukraine 2025, яка відбудеться 29–30 травня в Києві. Цьогоріч подія відзначає своє 10-річчя з моменту заснування.

Ця подія — не просто про галузь, а про людей, які її розвивають. Один із них — Андрій Ставніцер, засновник Grain Ukraine, співвласник і CEO порту TIS, засновник проєкту Superhumans. Саме з його ідеї 10 років тому стартувала перша конференція в Одесі. І сьогодні він звертається до спільноти: "За 10 років, що минули від першої Grain Ukraine в Одесі, ми здобули значно більше досвіду, ніж хотіли. Попри це, ми тут, ми працюємо, ба більше, ми дивимося у майбутнє і складаємо плани. У багатьох народів є вислів: “Нас хотіли поховати, але забули, що ми — насіння”. Як на мене, цілком вдалий слоган нашої конференції. Продовжуючи стояти на критично хиткій опорі, ми ростемо, оптимізуємо і розвиваємося. І я пишаюся тим, що Grain Ukraine усі ці роки слугує платформою, де творяться ці великі справи".

Ключова тема цьогорічної події — "Пошук нової маржинальності агросектора. Погляд крізь рамку глобальних викликів".

Серед питань, які звучатимуть: Чому внутрішня переробка залишається незбалансованою, які чинники гальмують розвиток і що дає перевагу? Чи витримає український агросектор правила гри ЄС? Торгові війни в умовах великої війни: як зберегти ринки й вийти сильнішими?

Також під час події відбудуться наступні панельні дискусії:

· "Як побудувати ефективний маржинальний ланцюжок від постачання до іноземного споживача"

· "Шлях до зміцнення глобальних позицій українського зерна"

· "Логістичний бізнес в умовах високої конкуренції та низького попиту: стратегії збереження маржі"

· "Ринок олійних: виклики деглобалізації"

· "Відновлення інвестиційного фінансування: де взяти гроші на проєкти розвитку вже зараз?"

· "Моделі конкурентоспроможності фермерів в Європі і Україні"

· "Від полів до портів: як EUDR змінює ланцюги постачання українського зерна"

Серед спікерів Grain Ukraine:

Прішила Тофано (Priscilla Toffano), постійна представниця МВФ в Україні

Джонатан Грендж (Jonathan Grange), партнер Sunstone Brokers

Томас Мільке (Thomas Mielke), головний редактор і CEO OIL WORLD (онлайн)

Петр Крогман (Petr Krogman), власник компанії Agromino, президент Українсько-Чеської Торгової Палати

Віталій Коваль, міністр аграрної політики та продовольства України

Мануель Алькарас (Manuel Alcaraz), генеральний директор Garsan

Пітер Врінс (Pieter Vrins), керівник відділу торгівлі Allseeds

Ієн Дайкс (Iain Dykes), генеральний директор JTZE Horní Moštěnice s.r.o.

Ахмед Амін (Ahmed Amin), засновник та СЕО Sprint Trading

Кіт Доусон (Keith Dawson), голова Central Plains Group, очільник Шотландського товариства досліджень сільськогосподарських культур (онлайн)

Світлана Нікітюк, керівниця департаменту з аграрних питань компанії "Епіцентр К"

Дмитро Кашпор, генеральний директор ТОВ "Адама Україна"

Володимир Славінський, директор з торгівлі "НІБУЛОН"

Олексій Кособоков, комерційний директор ADM

Андрій Шафран, комерційний директор "Контінентал Фармерз Груп"

Олександр Головін, комерційний директор по Україні компанії Kernel

Олександр Івашина, директор з логістики Bunge Ukraine

Юрій Скічко, CEO компанії "Гермес-Трейдінг"

Валерій Крупко, директор MOST Logistic Terminal

Геннадій Іванов, CEO компанії BPG Shipping (онлайн)

Микола Волков, радник з питань залучення інвестицій та розвитку бізнесу компанії Activitis

Загалом на Grain Ukraine 2025 виступить понад 50 доповідачів — експертів з торгівлі, логістики і фінансів на аграрному ринку. Організатори очікують більше 500 профільних учасників.

Деталі та реєстрація на Grain Ukraine 2025: https://tinyurl.com/57kv4z7b

Організатор події — компанія IdeasFirst. Генеральні партнери — Atria Brokers та Укрексімбанк. Партнерами щорічної конференції виступають інвестиційна компанія SD Capital та група терміналів TIS, контент-партнер конференції — Trend & Hedge Club.