Гранти для переробних підприємств: уряд затвердив 16 нових проєктів на понад 86 млн грн

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України затвердило 16 нових грантових проєктів для переробних підприємств на загальну суму 86,88 млн грн. Фінансування надається за умовами співфінансування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Підтримка виробників переробної галузі

"Після перевірки чергової хвилі заявок грантові кошти отримають ще 16 підприємств на суму майже 87 млн грн. З них одразу чотири – поліграфічні компанії, для яких діють пільгові умови співфінансування 80/20. Також гранти отримають виробники харчової продукції, будматеріалів, ювелірних виробів, медичних інструментів і безпілотників", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

З початку року вже було прийнято 259 позитивних рішень щодо надання грантової підтримки для переробних підприємств на загальну суму 1,299 млрд грн.

Про гранти

Грант у межах програми "Гранти для переробних підприємств" можна використати на кілька ключових напрямів:

придбання;

доставку;

монтаж та запуск виробничого обладнання;

відновлення потужностей, які постраждали через збройну агресію Росії;

на проведення досліджень для запуску нової продукції (R&D).

Окремо, підприємства, що вирощують багаторічні культури та зареєстровані у Державному аграрному реєстрі, можуть отримати грант на закупівлю обладнання для післяурожайної обробки агропродукції.

Максимальна сума гранту становить 8 млн грн для розвитку та 16 млн грн для відновлення (але не більше підтверджених фактичних збитків). Фінансування надається на умовах співфінансування між державою та підприємцем:

стандартні умови – 50/50;

закупівля обладнання українського виробництва – 70/30;

для прифронтових і деокупованих територій, виробників БПЛА та книгарень – 80/20.

Отримання гранту передбачає створення щонайменше п’яти робочих місць, а також сплату заявником податків і зборів протягом трьох років у сумі, не меншій за розмір отриманого гранту. Підприємства, які успішно виконали умови програми, можуть подати заявку на новий грант через три роки після отримання попереднього фінансування.

Програма "Гранти для підприємств переробної промисловості" є складовою політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні". Детальні умови участі та можливість подати заявку доступні за офіційним посиланням.

Процедура розгляду заявок на грант

Крок 1: Підприємство подає заявку разом із бізнес-планом через портал "Дія". Заявка автоматично надсилається до обраного банку для подальшої обробки.

Крок 2: Банк проводить перевірку заявника: оцінює наявність податкових боргів, кредитну історію, бізнес-план та може здійснити візит на підприємство.

Крок 3: Остаточне рішення про надання гранту ухвалюють Міністерство економіки та Державна служба зайнятості, при цьому перевага надається проєктам із прифронтових регіонів.

Крок 4: Кошти виділяються після того, як підприємець внесе власну частку співфінансування.

Раніше Мінекономіки затвердило 19 нових заявок у межах програми "Гранти для переробних підприємств". Після виконання умов співфінансування компанії та підприємці зможуть залучити 99,2 млн грн для модернізації або розвитку виробництва.