Гранти на переробку: у 2024 році виробники отримали майже 1,8 млрд грн

У 2024 році в рамках програми “Гранти для переробних підприємств” держава надала 375 грантів на загальну суму 1,788 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зокрема, Міністерство економіки виділило 900,9 млн грн для 181 підприємства, а ще 194 гранти на суму 887,5 млн грн були надані через Державний центр зайнятості.

"Загалом з початку дії програми у 2022 році держава схвалила 1156 заявок на створення та розвиток виробництв на суму 5,8 млрд грн", - про це зазначив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

Що відомо про програму

Програму розраховано на підприємства переробної промисловості, серед яких виробники харчових продуктів, меблів, хімічної продукції, металевих виробів, підприємства деревообробної та текстильної промисловості та інші.

Грант можна використати на придбання та встановлення виробничого обладнання, включно з програмним забезпеченням.

Програма фінансується з державного бюджету через Мінекономіки та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування через Державний центр зайнятості.

Програма грантів для переробних підприємств є частиною економічної політики "Зроблено в Україні". Подати заявку можна за посиланням.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке робить отримання грантів для започаткування власної справи ветеранами більш доступним. Зокрема, захисники зможуть обирати строки реалізації проєкту: три, п’ять або сім років. Крім того, підприємці, які протягом визначеного строку виплатять податки на суму гранту, за бажанням додатково отримають ще одну грантову виплату.