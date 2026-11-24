Греція опрацьовує пілотний спільний залізнично-морський маршрут для експорту українського зерна на світові ринки, ключовою ланкою якого стане порт Александруполіс. Пробну партію агропродукції до грецького порту планують доставити залізницею за участю перевізників Hellenic Train та GFR Hellas.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на видання To Vima.

Розвиток залізничного сполучення став особливо актуальним через систематичні російські удари по українських чорноморських портах та обміління Дунаю внаслідок посухи, що ускладнює вивезення великих обсягів зерна.

Окрім Александруполіса, Греція розраховує задіяти вигідне розташування порту Салоніки та потужності власного торговельного флоту, щоб закріпитися у ключових європейських транспортних коридорах між Північною та Східною Європою й Середземномор'ям та взяти участь у майбутній відбудові України.

Умови рентабельності та можливі логістичні перешкоди

Ідею поєднати Александруполіс із Одесою через болгарську Варну та румунську Констанцу ще в червні 2025 року на саміті "Україна - Південно-Східна Європа" в Одесі запропонував прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

За оцінками посадовців обох країн, для окупності нового коридору залізниця має пропускати у зворотному напрямку з півдня на північ по два-три вантажні поїзди на добу, проте роботу маршруту може ускладнити заплановане з квітня до грудня 2027 року закриття мосту через Дунай між болгарським містом Русе та румунським Джурджу.

Водночас автомобільні перевезення цим напрямком обходяться дорожче за залізничні, хоча чинні правила вже дозволяють українським і грецьким перевізникам виконувати прямі рейси між двома країнами без транзитних дозволів, залишаючи внутрішні перевезення територією Греції виключно за місцевими компаніями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна ризикує накопичити рекордні запаси зерна, через що внутрішні ціни можуть опинитися під тиском. До кінця 2026/2027 маркетингового року в країні може зібратися 32,7 мільйона тонн пшениці, кукурудзи та ячменю, що втричі перевищує показник попереднього сезону на тлі прогнозованого скорочення експорту.