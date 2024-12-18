Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,83

+0,09

EUR

43,91

+0,11

Готівковий курс:

USD

42,08

42,05

EUR

44,40

44,25

Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Тип
Реклама Реклама
Категорія
Новини
Дата публікації

GREEN DAY PREMIUM BRAND. Еволюція продовжується

GREEN DAY PREMIUM BRAND. Еволюція продовжується

Відомий своєю безкомпромісною якістю горілчаний преміум бренд GreenDay презентував свої новинки - GreenDay Evolution Цитрус та GreenDay Evolution Солона Карамель.

Сучасні тренди в міцному алкоголі продовжують розвиток його смакового сегмента.

Великі міжнародні бренди продовжують розширювати свої лінійки найекзотичнішими, фруктовими і не тільки, позиціями.

А що ж Україна. "Прийнято вважати, що на нашому ринку популярністю користується тільки біла класична горілка. Дійсно, до недавнього часу так і було. Але дивлячись на полиці сучасних алкогольних магазинів в Україні, ми не можемо не помітити, як збільшується представленість смакової горілки, як зростає попит на неї. Це засвідчують і авторитетні українські сомельє. Традиційне споживання звісно залишається, але молоде покоління шукає нове і GreenDay , як сильний український виробник, що активно займається інноваціями та своїм розвитком дає споживачеві абсолютно нові смаки", - каже засновник компанії АВ ТД, який належить бренд Черток Ф.Б.

Цитрусові горілки популярні у світі та здаються досить простими за рецептурою, але жоден з великих українських брендів не пропонує його на українському ринку. Після багаторазових дегустацій з міжнародними горілчаними брендами GreenDay зробив справжній бестеллер, який однозначно виграє у світових горілок зі схожими смаками. Поєднання лимона й апельсина м'яке і збалансоване, не набиває оскому. GreenDay Цитрус гарний і для аперитива, і для дижестива, ідеальний для коктейлів або просто з льодом.

Солона карамель задає тренди в різних харчових категоріях. Особливо ми любимо шоколад і десерти з нею. Міцний алкоголь не так тісно пов'язаний із модними солодощами. Зробити такий смак не просто. ГрінДей орієнтувався на однойменні продукти світових брендів, тому що вони дуже популярні. Результат – GreenDay Солона Карамель, без перебільшення, вийшов ще краще. Молочна солона карамель ще ніколи так добре не накладалася на горілчану основу. Можна пишатися таким сучасним українським міцним напоєм. Просто з льодом або у коктейлі, чи як дижестив це справжнісінький, прекрасний горілчаний десерт.

Горілчаний Преміум Бренд GreenDaу створений у 2012 році з високою метою: дати споживачам міцний напій високої природної чистоти, який можна пити, не боячись наслідків та який пропагує особисту свободу кожного.

GREENDAYРАНОК БУДЕ ДОБРИМ