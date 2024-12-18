GREEN DAY PREMIUM BRAND. Еволюція продовжується

Відомий своєю безкомпромісною якістю горілчаний преміум бренд GreenDay презентував свої новинки - GreenDay Evolution Цитрус та GreenDay Evolution Солона Карамель.

Сучасні тренди в міцному алкоголі продовжують розвиток його смакового сегмента.

Великі міжнародні бренди продовжують розширювати свої лінійки найекзотичнішими, фруктовими і не тільки, позиціями.

А що ж Україна. "Прийнято вважати, що на нашому ринку популярністю користується тільки біла класична горілка. Дійсно, до недавнього часу так і було. Але дивлячись на полиці сучасних алкогольних магазинів в Україні, ми не можемо не помітити, як збільшується представленість смакової горілки, як зростає попит на неї. Це засвідчують і авторитетні українські сомельє. Традиційне споживання звісно залишається, але молоде покоління шукає нове і GreenDay , як сильний український виробник, що активно займається інноваціями та своїм розвитком дає споживачеві абсолютно нові смаки", - каже засновник компанії АВ ТД, який належить бренд Черток Ф.Б.

Цитрусові горілки популярні у світі та здаються досить простими за рецептурою, але жоден з великих українських брендів не пропонує його на українському ринку. Після багаторазових дегустацій з міжнародними горілчаними брендами GreenDay зробив справжній бестеллер, який однозначно виграє у світових горілок зі схожими смаками. Поєднання лимона й апельсина м'яке і збалансоване, не набиває оскому. GreenDay Цитрус гарний і для аперитива, і для дижестива, ідеальний для коктейлів або просто з льодом.

Солона карамель задає тренди в різних харчових категоріях. Особливо ми любимо шоколад і десерти з нею. Міцний алкоголь не так тісно пов'язаний із модними солодощами. Зробити такий смак не просто. ГрінДей орієнтувався на однойменні продукти світових брендів, тому що вони дуже популярні. Результат – GreenDay Солона Карамель, без перебільшення, вийшов ще краще. Молочна солона карамель ще ніколи так добре не накладалася на горілчану основу. Можна пишатися таким сучасним українським міцним напоєм. Просто з льодом або у коктейлі, чи як дижестив це справжнісінький, прекрасний горілчаний десерт.

Горілчаний Преміум Бренд GreenDaу створений у 2012 році з високою метою: дати споживачам міцний напій високої природної чистоти, який можна пити, не боячись наслідків та який пропагує особисту свободу кожного.

GREENDAY – РАНОК БУДЕ ДОБРИМ