GreenDay: три нові історії смаку, що створені для справжніх моментів

Є напої, які просто п’ються. А є ті, що створюють атмосферу, зазначають у виробнику напоїв під брендом GreenDay. В компанії пояснюють, що саме такими стали три нові смаки класичної серії GreenDay: Lemon, Hot Spices та Green Tea.

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“Кожен із них – це не просто горілка, а особливий характер, свій настрій та привід зібратись із близькими, насолодитися моментом і зробити його ще яскравішим,” - йдеться в повідомленні компанії.

GreenDay Lemon: легкість, що наповнює радістю

GreenDay Lemon – це цитрусова класика, але в оновленому прочитанні. Тут немає різких ноток чи зайвої солодкості – лише делікатний аромат, м’який смак і те саме відчуття свіжості.

Чому на міжнародних виставках лимонні смаки завжди у центрі уваги?

Це класика, яка не виходить із моди.

Вона чудово поєднується з різними міксами.

Її люблять як поціновувачі чистої горілки, так і ті, хто шукає м’якіший варіант.

GreenDay Hot Spices: той, хто запалює вогонь всередині

Ми взяли класичний смак перцевої горілки, але зробили його ще більш гарячим, настоявши на зеленому перці халопеньйо.

"Це не просто горілка – це повернення до справжньої перцевої класики", - додає виробник.

GreenDay Green Tea: горілка з особливістю

GreenDay Green Tea ми створили на основі справжнього китайського зеленого чаю, але залишили його смак таким, що він сприймається, як класична біла горілка.

"У нього немає різких чайних нот, лише ніжний натяк на трав’янисту свіжість", - кажуть у компанії-виробнику.

Чому цей тренд не сходить зі стендів міжнародних виставок?

Натуральні інгредієнти привертають увагу споживачів.

Чайні смаки створюють відчуття легкості та витонченості.

Це чудовий варіант для тих, хто шукає баланс між класикою та інноваціями.

Три нових смаку – один стиль життя

"GreenDay Lemon, Hot Spices і Green Tea – це не просто новинки. Це новий рівень смаку, нові емоції та можливість по-іншому відчути знайомі моменти", - каже Черток Фелікс Борисович, бізнесмен та інвестор.



Вони вже доступні у зручному форматі 0,5 л – тож саме час знайти свій улюблений!

GreenDay – для моментів, які залишаються з тобою назавжди.