Українська гривня за тиждень продемонструвала найбільше зміцнення до долара серед європейських валют. На міжбанківському ринку курс опустився нижче 45 грн за долар, а євро подешевшав нижче психологічної позначки 50 грн. При цьому на світовому ринку американська валюта, навпаки, подорожчала.

Як пише Dilo, про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

На його думку, такі значні коливання курсу виглядають нелогічно і пов'язані з податковим періодом та поведінкою Національного банку.

Шевчишин звертає увагу на незвичну динаміку української валюти. Попри зміцнення долара на міжнародному ринку, гривня за тиждень стала лідером зростання серед європейських валют щодо американської валюти.

Експерт вважає, що настільки значні курсові коливання важко пояснити лише звичайними сезонними чинниками, а рух курсу виявився надто різким навіть з урахуванням періоду податкових платежів.

Драйвери укріплення гривні

Шевчишин називає кілька чинників, які сприяли зміцненню гривні.

Податковий період: експортери значно наростили продаж валюти (більше 13%) для виплат податків, а покупці скоротили купівлю валюти (майже -4%). Через податки за 4 дні тижня з ринку пішло на рахунки Держказначейства більше 23 млрд грн – рекордний рівень відтоку з березня. НБУ не тримав ринок, не викуповував валюту. НБУ жорстко наказує панікерів та спекулянтів, які гнали курс вгору, а також продавців які тримали валюту й не продавали її в період керованої девальвації. 5. Регулятор прямо вказує що не треба тримати валюту заради кращого курсу, не треба спекулювати – працюйте у звичайному ритмі.

Як приклад, аналітик наводить заяву голови НБУ Андрія Пишного.

"Не чекайте від Національного банку того, що курс полетить у космос. Ми були і залишаємося дуже стійкими у нашому прагненні забезпечити стійкість валютного ринку. Не плутайте це з фіксацією курсу, тому що він перебуває в режимі керованої гнучкості та рухається в обидва боки", — наголосив очільник регулятора.

За спостереженнями аналітика, продавці повернулися на ринок, а панічні настрої серед покупців послабилися. Він також звертає увагу на поведінку населення, яке активно купувало валюту в листопаді за курсом 46−47 грн за долар, а тепер зіткнулося зі зниженням її вартості.

Чи довго гривня залишатиметься сильною

Шевчишин зазначає, що нинішнє зміцнення гривні наближається до завершення. Аналітик вважає, що ринок проходить курсове дно, оскільки основні чинники, які сприяли здешевленню валюти, поступово вичерпуються.

Насамперед ідеться про завершення податкового періоду. Після сплати податків експортери, за оцінкою аналітика, зменшать продаж валюти. Водночас Держказначейство знову почне спрямовувати гривневі кошти в економіку.

Шевчишин звертає увагу, що фундаментальні проблеми української економіки залишаються. Єдиним суттєвим позитивним чинником аналітик називає достатність міжнародного фінансування. Однак, за його оцінкою, воно допомагає підтримувати валютний курс, а не забезпечує фундаментальне зміцнення гривні.

Що буде з курсом долара та євро

З огляду на очікуване вичерпання чинників зміцнення гривні Шевчишин вважає поточні курсові рівні привабливими для придбання іноземної валюти.

На міжбанківському ринку Шевчишин очікує повернення долара в діапазон 45,20−45,60 грн. Готівковий курс продажу долара в банках, за його прогнозом, може становити 45,50−46,00 грн.

Шевчишин допускає, що НБУ може утримувати євро в діапазоні 49−49,75 грн, щоб не допустити виходу долара за межі 46−46,50 грн.

Аналітик резюмує, що нинішнє лідерство гривні серед європейських валют за темпами зміцнення до долара не варто сприймати як свідчення її фундаментального посилення. Незабаром співвідношення попиту й пропозиції може змінитися, що, за словами Шевчишина, створює передумови для повернення курсу долара до зростання.

Зауважимо, у жовтні на валютному ринку України виникла така ситуація: Нацбанк влив на ринок рекордну суму валюти — майже $6 млрд. Втім, падіння гривні це не зупинило. Офіційний курс долара на початку листопада показав новий рекорд: 45,67.

Dilo проаналізувало, яким бачать курс гривні аналітики та чи варто зараз поспішати в обмінники.