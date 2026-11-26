Компанії Ascania FMCG та "Асканія Бевериджиз", що входять до групи компаній "Асканія", домовилися про розвиток в Україні американського бренду безалкогольних газованих напоїв RC Cola (Royal Crown Cola). У 1990-х роках і до початку 2010-х років цей напій на українському ринку розливала група компаній Rainford.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал “Інтерфакс-Україна”.

У компанії назвали появу бренду такого масштабу у своєму портфелі важливим етапом розвитку та посиленням позицій у категорії безалкогольних газованих напоїв.

Наразі продукція RC Cola вже представлена в мережі супермаркетів NOVUS, а надалі партнер планує масштабувати дистрибуцію по країні, хоча інших операційних деталей проєкту поки що не розкривають.

Історія бренду RC Cola та показники українського партнера

За даними сайту RC Global Beverages, заснований у США у 1905 році бренд нині представлений у 67 країнах світу, а восени 2025 року компанія запустила новий виробничий майданчик у Казахстані. Також у грудні 2025 року правовласник RC Cola оголосив про пошук нових ботлерів у Європі та Африці, запропонувавши обмежені ліцензії на локальний розлив і перезапуск торгової марки.

Група компаній "Асканія" об'єднує 12 підприємств у сферах імпорту, виробництва й дистрибуції продуктів харчування, переробки та експорту меду, логістики, постачання електроенергії, виробництва стрілецької зброї, охоронних послуг і вирощування троянд.

Компанія "Асканія Бевериджиз" із заводом у Запоріжжі виробляє квас, концентрат квасного сусла, сидр, енергетичні напої, лимонад і холодний чай під торговою маркою Gardenz під контролем шотландської компанії The North Taste Makers, а за підсумками дев'яти місяців 2026 року збільшила виручку на 19,4% (до 196,9 мільйона гривень) і чистий прибуток на 9,6% (до 2,44 мільйона гривень) згідно з даними аналітичної системи YouControl.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні змінять правила оподаткування закордонного бізнесу. Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про контрольовані іноземні компанії, який передбачає спрощення звітності, оподаткування лише окремих видів доходів та скасування частини податкових пільг із можливим запуском нових норм із 1 січня 2028 року.