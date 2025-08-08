Група "Нафтогаз" перерахувала 44,4 млрд грн податків за пів року

За підсумками першого півріччя 2025 року підприємства групи "Нафтогаз" сплатили до бюджетів усіх рівнів 44,4 млрд грн податків, що становить майже 7% від усіх податкових надходжень країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

Із цієї суми:

40,7 млрд грн — до державного бюджету;

3,7 млрд грн — до місцевих бюджетів.

"Підтримка фінансової стійкості держави – невід’ємна частина нашої відповідальності як компанії, яка працює у стратегічному секторі економіки", – наголосив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

У липні "Нафтогаз України" перерахував до державного бюджету 10,4 млрд грн дивідендів за 2024 рік і податку на прибуток.