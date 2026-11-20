Онлайн-гра GTA 6 принесла розробнику Take-Two Interactive близько $2,36 млрд за перший день продажів. За оцінкою Sensor Tower, користувачі придбали 24,58 млн копій — майже втричі більше, ніж результат GTA 5, яка у 2013 році принесла близько $800 млн за перші 24 години.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Водночас Take-Two поки не розкриває точних показників попиту. Після початку попередніх замовлень у червні компанія називала його "безпрецедентним" і таким, що "значно перевищив очікування".

"Ми все ще не готові оголосити перемогу", — заявив генеральний директор Take-Two Штраус Зельник. За його словами, компанія не хоче говорити про успіх до того, як отримає підтвердження результатів.

Скільки коштувала розробка GTA VI

За оцінками, на створення GTA 6 Take-Two витратила близько $1 млрд або більше. Це робить гру одним із найдорожчих розважальних проєктів.

За підрахунками Sensor Tower, трейлер GTA 6, який показали на Netflix у серпні, допоміг збільшити кількість попередніх замовлень у шість разів.

Take-Two також володіє студією Rockstar Games, яка розробляє GTA. Серед інших відомих ігрових серій компанії — Red Dead Redemption і NBA 2K.

Очікування інвесторів

Інвестори очікують від Take-Two інформації про вихід GTA 6 на ПК та запуск онлайн-режиму. Саме багатокористувацька версія може забезпечити компанії тривалий дохід після стартових продажів.

Деякі галузеві аналітики прогнозують запуск версій для ПК та онлайн-компонента у 2027 році.

Аналітик TD Cowen Дуг Кройц вважає, що для інвесторів важливіше не лише те, скільки копій GTA 6 продадуть на старті, а й те, наскільки успішною стане наступна версія GTA Online. За його оцінкою, потенціал довгострокових витрат гравців у грі залишається високим.

Нагадаємо, власник Rockstar Games, американська Take-Two Interactive, втратив близько $2,83 млрд ринкової капіталізації менш ніж за два дні на тлі нової хвилі витоків GTA 6.