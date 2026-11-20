В Україні виявили ризики нецільового використання понад 19 тисяч автомобілів, ввезених під виглядом гуманітарної допомоги. За оцінками Державної митної служби, потенційні втрати бюджету від несплати митних платежів за такими транспортними засобами можуть сягати 3,2 млрд грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

За даними відомства, окремі особи використовують гуманітарний статус для ввезення автомобілів без сплати митних платежів, після чого транспорт можуть продавати для отримання прибутку замість безоплатної передачі військовим та іншим отримувачам допомоги.

За десять місяців 2026 року митниці склали 319 протоколів про порушення митних правил, предметом яких були гуманітарні транспортні засоби. Це 86,2% усіх протоколів, складених щодо товарів гуманітарної допомоги.

Скільки грошей міг втратити бюджет

За розрахунками Держмитслужби, якби автомобілі, щодо яких виявили ризики нецільового використання, ввозили у звичайному режимі імпорту, за кожен довелося б сплатити від 170 тис. до 200 тис. грн податків.

Загальна сума потенційних втрат державного бюджету за виявленими фактами оцінюється приблизно у 3,2 млрд грн.

Водночас ідеться саме про оцінку можливих втрат, а не про остаточно встановлену суму несплачених податків.

Крім того, митники направили до правоохоронних органів 82 повідомлення про факти з ознаками кримінальних правопорушень.

Правоохоронці встановлюють причетних осіб та обставини можливого незаконного ввезення й подальшого використання автомобілів.

Митниця не може зупинити підозрілі автомобілі

У Держмитслужбі пояснили, що чинне законодавство не дозволяє митним органам відмовляти у пропуску або тимчасово затримувати транспортні засоби, які ввозять як гуманітарну допомогу, навіть за наявності високих ризиків їх подальшого нецільового використання.

Це пов'язано з вимогами щодо невідкладного митного оформлення та пропуску гуманітарних вантажів.

Водночас такий порядок створює можливості для зловживань, коли автомобілі ввозять без сплати податків, а потім використовують не за заявленим призначенням.

Для посилення контролю Держмитслужба вже підготувала пропозиції щодо змін до законодавства.

Очікується, що нові норми розширять повноваження митників у виявленні та запобіганні незаконному ввезенню й комерційному використанню гуманітарних автомобілів.

Нагадаємо, у листопаді Держмитслужба виявила майже 9 тисяч порушень митних правил за десять місяців 2026 року на загальну суму близько 3,7 млрд грн. За результатами розгляду справ, зокрема попередніх періодів, суди наклали штрафів на суму понад 11 млрд грн.