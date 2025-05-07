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HR-директорку "Метінвесту" Тетяну Петрук визнали однією з лідерок галузі

Тетяна Петрук
Тетяна Петрук – директорка зі сталого розвитку та роботи з персоналом групи "Метінвест". Фото з її сторінки у Фейсбуці

HR-директорка групи "Метінвест" Тетяна Петрук увійшла до списку найкращих HR-керівників України за версією Forbes. Видання відзначило її серед лідерів, які формують сучасні підходи до управління персоналом та сприяють розвитку корпоративної культури.

Про це інформує пресслужба компанії.

Список найефективніших HR-керівників України став частиною спецпроєкту "Хто є хто в українському бізнесі". Рейтинг складала редакція Forbes Ukraine спільно з експертами Korn Ferry, враховуючи рекомендації провідних HR-фахівців і рекрутерів.

До фінального списку потрапили 37 керівників, з яких журі обрало 11 найкращих. Серед них — директорка зі сталого розвитку та роботи з персоналом групи "Метінвест" Тетяна Петрук.

"Для мене ця нагорода – не просто особистий успіх. Це визнання роботи всієї команди – найкращих у своїй справі людей, які кожен на своєму місці наближають перемогу. Великий шлях можна пройти й наодинці, але тільки разом ми стаємо сильними та здатними здолати будь-які виклики. Дякую великій команді "Метінвесту"! Ваше завзяття в роботі та самопожертва, завдяки яким тримається економіка країни, – це опора нашої компанії. Так само, як і "Метінвест" у буремні часи став справжньою опорою України", – зазначила Петрук.

Також до шорт-лісту увійшли HR-керівники компаній:

  • МХП; 
  • SoftServe; 
  • Ukrsibbank BNP Paribas Group;
  • ПриватБанку; 
  • ДТЕК; 
  • Національного банку України;
  •  lifecell/Datagroup/Volia; 
  • Intellias;
  •  Metro Cash & Carry; 
  • "Укрнафта".

Метою проєкту є виявлення найефективніших HR-фахівців України та популяризація їхнього досвіду — зокрема, як вони вирішують проблеми нестачі кадрів, емоційного вигорання працівників і адаптації ветеранів.

Кандидатів оцінювали за п’ятьма ключовими критеріями: вміння впроваджувати зміни, стратегічне бачення, орієнтованість на людину, здатність до інновацій і розуміння бізнес-процесів.

У розрахунок брали досягнення HR-керівників за 2024 рік і перші місяці 2025-го.

Нагадаємо, раніше "Метінвест" Ріната Ахметова увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України – за ветеранську програму та програми перекваліфікації, які пропонує виш компанії "Метінвест Політехніка".

Також компанія посіла перше місце у рейтингу найбільших приватних бізнесів України, з виторгом 270,5 млрд грн у 2023 році, та увійшла до рейтингу найкращих роботодавців України 2024 року.