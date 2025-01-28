HRD Summit 2025 – грандіозна подія, яка відкриває нову еру корпоративної культури компаній

Коли йдеться про успішну компанію, одразу згадуються люди, які формують її основу. Саме про це говоритимуть на HRD Summit Ukraine 2025, який відбудеться 27 лютого у Києві. Головна тема саміту — “Культурний код компаній” — досліджує, як місія, цінності та інші артефакти культури об'єднують команди, роблячи їх стійкими і непереможними.

HRD Summit Ukraine 2025 – це 28 ТОПових (без перебільшення!) HRD - спікерів, HR-експертів та професійних фасилітаторів, що запалюватимуть сенси у кожному, хто шукає поштовху до дій та надихаючої сили для роботи з вашими командами.

Не залежно від участі офлайн чи онлайн – ви будете вражені!

Завдяки багатьом інтерактивним форматам, яких досі не було на жодному масштабному заході країни, учасники HRD Summit зможуть знайти нові професійні знайомства та практичний бізнес-контент:

Усі ведучі події – виключно HRD! Тож професійний HR-контекст у всіх проявах.

Тож професійний HR-контекст у всіх проявах. Візійні кейс-виступи : провідні HR-директори України поділяться корпоративними історіями успіху, реальними бізнес-кейсами, які вони застосовують для трансформації бізнесу.

: провідні HR-директори України поділяться корпоративними історіями успіху, реальними бізнес-кейсами, які вони застосовують для трансформації бізнесу. Масштабна фасилітаційна сесія : під супроводом досвідчених фасилітаторів учасники саміту опрацюють реальні HR-запити, які є викликами для більшості HR-директорів. Це не лише про ідеї — це про готові рішення для бізнесу.

: під супроводом досвідчених фасилітаторів учасники саміту опрацюють реальні HR-запити, які є викликами для більшості HR-директорів. Це не лише про ідеї — це про готові рішення для бізнесу. HR-speed dating : новий формат нетворкінгу, де за короткий час можна знайти нових партнерів, однодумців та ідеї.

: новий формат нетворкінгу, де за короткий час можна знайти нових партнерів, однодумців та ідеї. Нестандартна панельна дискусія : обговорення ключових викликів, що стоять перед HR сьогодні, з різних перспектив.

: обговорення ключових викликів, що стоять перед HR сьогодні, з різних перспектив. Shorts Talks: ексклюзивні інтерв’ю з найкращими HRD, які поділяться своїми професійними та особистими підходами до вирішення складних HR-завдань.

HRD Summit стане місцем зустрічі для 400+ учасників:

HRD та HR , які прагнуть більшого

, які прагнуть більшого Власників бізнесів і СЕО , що бачать в розвитку корпоративної культури основу успіху.

, що бачать в розвитку корпоративної культури основу успіху. Лідерів змін, які розуміють, що культура – це не просто слова, а сила, яка рухає компанію вперед.

Деталі події:

Дата: 27 лютого 2025 р.

27 лютого 2025 р. Місце: Київ, вул. Вадима Гетьмана, 6, 5-й поверх (облаштоване укриття на 400 осіб).

Київ, вул. Вадима Гетьмана, 6, 5-й поверх (облаштоване укриття на 400 осіб). Формат: офлайн у Києві та онлайн для учасників з усього світу.

офлайн у Києві та онлайн для учасників з усього світу. Організатор: Talent Partners

Деталі події та реєстрація: hrdsummit.com.ua

Генеральні партнери:

Міжнародний страховий брокер “Малакут”;

Банк Південний.

Партнери саміту: OLX Робота, delo.ua, Європейська Бізнес Асоціація, Singularika, Vidzone, Платформа корпоративного добробуту "Розумію".

HRD Summit 2025 — це не просто подія. Це професійна платформа, де народжуються ідеї, формуються нові підходи та об’єднуються люди, які змінюють світ українського бізнесу.

Не пропустіть можливість стати частиною цієї трансформації!