Humanist відкрив третій магазин у Києві: новий простір на Подолі
Мережа Humanist продовжує розвиватися у столиці. Тепер у киян та гостей міста з’явилася ще одна точка зустрічі з брендом – третій магазин, розташований на Подолі.
Humanist позиціонує свої простори як сучасні міські локації, де поєднуються стильний інтер’єр, продуманий асортимент і дружня атмосфера. Компанія прагне створювати місця, де можна не лише здійснити покупки, а й відчути комфорт у самому процесі.
"Ми хочемо, щоб Humanist був більше, ніж просто магазин. Це простір, де людям приємно перебувати, куди хочеться повертатися", – говорить CEO компанії Сергій Лазурко.
Новий магазин став логічним продовженням мережі, яка вже включає локації на вулиці Олеся Гончара та Повітрофлотському проспекті. В Humanist зазначають, що розглядають можливості розширення й в інших містах України.
На честь відкриття відвідувачів чекають спеціальні пропозиції. Компанія підкреслює, що продукція у всіх магазинах сертифікована, перевірена та відповідає встановленим стандартам.
Адреси Humanist у Києві:
- вул. Сагайдачного, 19;
- вул. Гончара, 75;
- просп. Повітряних Сил, 50/2.
Деталі — на сайті компанії: humanist.com.ua.