Humanist відкрив третій магазин у Києві: новий простір на Подолі

Мережа Humanist продовжує розвиватися у столиці. Тепер у киян та гостей міста з’явилася ще одна точка зустрічі з брендом – третій магазин, розташований на Подолі.

Humanist позиціонує свої простори як сучасні міські локації, де поєднуються стильний інтер’єр, продуманий асортимент і дружня атмосфера. Компанія прагне створювати місця, де можна не лише здійснити покупки, а й відчути комфорт у самому процесі.

"Ми хочемо, щоб Humanist був більше, ніж просто магазин. Це простір, де людям приємно перебувати, куди хочеться повертатися", – говорить CEO компанії Сергій Лазурко.

Новий магазин став логічним продовженням мережі, яка вже включає локації на вулиці Олеся Гончара та Повітрофлотському проспекті. В Humanist зазначають, що розглядають можливості розширення й в інших містах України.

На честь відкриття відвідувачів чекають спеціальні пропозиції. Компанія підкреслює, що продукція у всіх магазинах сертифікована, перевірена та відповідає встановленим стандартам.

Адреси Humanist у Києві:

вул. Сагайдачного, 19;

вул. Гончара, 75;

просп. Повітряних Сил, 50/2.

Деталі — на сайті компанії: humanist.com.ua.