Humanist відкрив третій магазин у Києві: новий простір на Подолі

Humanist
Фото надане пресслужбою закладу

Мережа Humanist продовжує розвиватися у столиці. Тепер у киян та гостей міста з’явилася ще одна точка зустрічі з брендом – третій магазин, розташований на Подолі.

Humanist позиціонує свої простори як сучасні міські локації, де поєднуються стильний інтер’єр, продуманий асортимент і дружня атмосфера. Компанія прагне створювати місця, де можна не лише здійснити покупки, а й відчути комфорт у самому процесі.

"Ми хочемо, щоб Humanist був більше, ніж просто магазин. Це простір, де людям приємно перебувати, куди хочеться повертатися",  говорить CEO компанії Сергій Лазурко.

Новий магазин став логічним продовженням мережі, яка вже включає локації на вулиці Олеся Гончара та Повітрофлотському проспекті. В Humanist зазначають, що розглядають можливості розширення й в інших містах України.

Фото 2 — Humanist відкрив третій магазин у Києві: новий простір на Подолі
Фото 3 — Humanist відкрив третій магазин у Києві: новий простір на Подолі
Фото 4 — Humanist відкрив третій магазин у Києві: новий простір на Подолі
Фото 5 — Humanist відкрив третій магазин у Києві: новий простір на Подолі
Фото 6 — Humanist відкрив третій магазин у Києві: новий простір на Подолі

На честь відкриття відвідувачів чекають спеціальні пропозиції. Компанія підкреслює, що продукція у всіх магазинах сертифікована, перевірена та відповідає встановленим стандартам.

Адреси Humanist у Києві:

  • вул. Сагайдачного, 19;
  • вул. Гончара, 75;
  • просп. Повітряних Сил, 50/2.

Деталі — на сайті компанії: humanist.com.ua.