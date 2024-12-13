ICC Ukraine підтримав рішення Ради підвищити акцизи на тютюнові вироби

Український національний комітет Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) вітає схвалення парламентом закону щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби. Про це йдеться на сайті організації.

"ICC Ukraine підтримує необхідність прийняття Закону № 4115-IX, який наближає українське податкове законодавство до норм ЄС та дозволить досягнути в Україні мінімального розміру акцизного податку на сигарети, що діє в ЄС (90 євро за 1000 штук)", – зазначається в повідомленні.

В ICC Ukraine додають, що експерти організації надавали свої коментарі та пропозиції на етапі опрацювання цього законопроєкту в Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, які були враховані у фінальній редакції.

Зокрема, щодо:

· встановлення різних ставок акцизного податку для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) та сигарет;

· незмінності адвалорної ставки на сигарети;

· особливостей застосування однакового валютного курсу для цілей сплати акцизного податку як вітчизняними виробниками, так і імпортерами тютюновї продукції.

Нагадаємо, парламент ухвалив закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби 4 грудня 2024 року.

Водночас аналітики з "Kantar Україна" повідомили, що в Україні відчутно знизились обсяги нелегального тютюнового ринку.