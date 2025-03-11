ІІ-й Український інвестиційний конгрес – Invest in Ukraine + UkraineAgro

6 березня 2025 року в Києві відбулася ключова подія для будівельної та аграрної індустрії – ІІ Український інвестиційний конгрес – Invest in Ukraine + UkraineAgro.

Організатором заходу виступила Медіа група DMNTR – команда, яка вже 3 роки створює масштабні бізнес-івенти, об’єднуючи лідерів ринку, інвесторів та державних діячів задля обговорення стратегічних напрямків розвитку економіки України.

Цьогорічний Конгрес став унікальною платформою для діалогу між бізнесом, владою, інвесторами та міжнародними партнерами, об’єднавши понад 6000 учасників:

представників органів влади;

топменеджерів та власників будівельних компаній;

агрохолдингів;

банкірів та фінансистів;

архітекторів, девелоперів і дизайнерів.

Подію висвітлювали 50+ провідних бізнес- та агро медіа. Протягом дня журналісти брали інтерв'ю у ключових спікерів і модераторів, а також публікували аналітику та перші підсумки панельних дискусій.

Головні теми Конгресу:

Будівельна галузь: інвестиції та євроінтеграція Однією з центральних дискусій стала тема "Інтеграція європейських директив для залучення інвесторів в розвиток української будівельної галузі". Спікери обговорили, як адаптація до норм ЄС відкриває шлях для міжнародних інвесторів і створює прозорі правила гри на ринку нерухомості.

Фінансові ринки та міжнародна співпраця Особливий акцент був зроблений на темі "Економічне відновлення України: роль інвестицій, фінансових ринків та міжнародної співпраці". Обговорювалися питання залучення іноземного капіталу, співпраці з європейськими фінансовими установами та пошуку ефективних механізмів для відбудови економіки.

Ринок нерухомості: тренди після війни Важливою частиною програми стала аналітика ЛУН про поточний стан ринку нерухомості та його майбутні перспективи. Особливу увагу було приділено новим форматам житла, які стають актуальними в умовах післявоєнного перезавантаження галузі.

Інновації у девелопменті Відбулися презентації від Dzen Residence та AI Development щодо сучасних архітектурних рішень та цифровізації будівельних процесів. Було продемонстровано, як технології можуть не лише оптимізувати витрати, а й змінити підхід до створення житлових просторів.

Агросектор як рушій економіки На майданчику UkraineAgro відбулися дискусії щодо розвитку індустріальних парків, інновацій в агросфері та інвестицій у сільське господарство. Ключовим питанням стало: як підвищити конкурентоспроможність українського агробізнесу на міжнародній арені.

ІІ Український інвестиційний конгрес довів, що є більше, ніж майданчиком для обговорень — це реальна можливість для бізнесу, влади та інвесторів знайти спільні рішення та започаткувати нові проєкти.

Конгрес став місцем, де були започатковані нові партнерства між будівельними компаніями, фінансовими установами та інвесторами. У ході неформального нетворкінгу відбулося кілька важливих домовленостей щодо запуску інноваційних девелоперських проєктів та інвестицій в агросектор.

За результатами панельних дискусій було закладено основи для:

створення механізмів залучення міжнародних інвестицій у будівельну галузь;

обговорення нових фінансових інструментів для підтримки інфраструктурних проєктів;

посилення співпраці між агробізнесом та державними органами для стимулювання експорту.

Учасники Конгресу відзначили, що сьогодні, як ніколи, важливо поєднувати зусилля бізнесу, влади та міжнародних партнерів. Саме такі події дозволяють вибудовувати прозорі механізми залучення інвестицій, генерувати ідеї та формувати майбутній економічний ландшафт України.

Генеральний партнер: Креатор-Буд;

Стратегічний партнер: HUAWEI, Photomate;

Генеральний інформаційний партнер: Interfax Україна, РБК Україна;

Стратегічний інформаційний партнер: ЛУН.

Фотозвіт заходу доступний тут: переглянути фото

Детальний список партнерів: ознайомитись

Організатор: Медіа група DMNTR 📞 Тел.: 044 461 91 28

ІІ Український інвестиційний конгрес — Invest in Ukraine + UkraineAgro — це не просто подія.

Це місце, де формуються ідеї, створюються партнерства та запускаються реальні процеси, що наближають Україну до економічного відновлення та інтеграції в європейську бізнес-спільноту.

Цьогорічний Конгрес показав, що:

інвестиції в будівництво та агросектор — це стратегічний шлях до економічного зростання України;

інтеграція з ЄС відкриває бізнесу нові можливості для залучення фінансування;

співпраця між бізнесом, владою та міжнародними партнерами є ключовою для відновлення нашої країни.

Дякуємо всім, хто долучився до цього надзвичайного Конгресу.

Разом ми будуємо майбутнє України вже сьогодні.