III Ukraine Investment Congress та XV "Інтер’єр Року 2025"

Київ, 31 липня 2025 — У КВЦ “Парковий” відбудеться головна професійна подія літа — III Ukraine Investment Congress та ювілейний XV Всеукраїнський архітектурний конкурс “Інтер’єр Року 2025”.

Основна мета події — створити простір для зібрання знань, ідей, тенденцій та практик у сфері інвестицій, архітектури та міського розвитку. Захід орієнтований на інвесторів, політиків, забудовників, девелоперів, представників великого та середнього бізнесу, банків, міжнародних інвестпрограм, архітекторів, дизайнерів, урбаністів та аналітиків.

Для кожної з цих аудиторій подія — це унікальна можливість:

побачити реальні проєкти та джерела фінансування;

налагодити зв’язки з державними та приватними структурами;

знайти партнерів для реалізації стратегічних проєктів;



отримати першоджерельну інформацію від провідних експертів;

бути частиною професійної спільноти, що формує майбутнє.

Головна ідея цьогорічного Конгресу — систематизація та збір ключової інформації з інвестиційної, девелоперської, архітектурної та дизайнерської сфер, яка доступна для подальшого вивчення, осмислення та аналітики будь-ким. Уже три роки поспіль ми створюємо відкриту базу матеріалів — від тез спікерів до фотозвітів і презентацій — що дозволяє кожному сформулювати власне бачення процесів, які трансформують ринок.

На учасників чекає день інтенсивного обміну думками, реальних кейсів, стратегічних презентацій і живого нетворкінгу в 12 тематичних залах. Очікується участь таких спікерів, як: Ігор Гуда – засновник компанії "Креатор-Буд"; Сергій Самусєв — концептуаліст, візіонер будівельної галузії, засновник компанії "HutJet"; Віталій Кіндратів — заступник міністра економіки України; Віталій Коваль — міністр аграрної політики та продовольства України; Оксана Осьмачко — заступник міністра аграрної політики та продовольства України; Андрій Вавриш – засновник компанії Saga Development; Борис Голденштейн – СЕО ZEZMAN HOLDING; Ростислав Мельник – СЕО RIEL; Віталій Мельник – віцепрезидент UDP, керівник напрямку розвитку інноваційних парків; Олександр Лахтіонов — засновник і CEO компаній RITM Group, експерт із розвитку девелоперських та інвестиційних проєктів; Марк Кестельбойм – СЕО WELL-BEING CONTECH, BUDOVA; Ігор Дідик — Co-founder Dzen Residence та AI Development; Іван Щебетун — засновник девелоперської компанії Unit Development; Андрій Длігач – д.е.н., голова Advanter Group, голова Ради Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України, засновник міжнародної бізнес-спільноти BOARD.

Головні сфери конгресу:

ІНВЕСТИЦІЇ

Презентація інвестиційних проєктів 2025–2026 років

Нові джерела капіталу для регіонального будівництва

Механізми участі інституційних інвесторів

ДЕВЕЛОПМЕНТ

Нові виклики для забудовників: регуляція, ринок, попит

Просторове планування майбутнього



Трансформація міської інфраструктури

АРХІТЕКТУРА

Конкурс "Інтер’єр Року 2025": 600+ робіт від українських архітекторів

Живі презентації кейсів

Авторські сесії від визнаних студій та дизайнерів

ДЕРЖАВА І ПОЛІТИКА

Участь представників Уряду, Мінвідновлення, ДІАМ

Дискусії про інструменти підтримки інвестицій і дозвільну систему

КОНТЕНТ І НЕТВОРКІНГ

300+ спікерів, 60 виставкових стендів, 50 панельних сесій

Післяконгресні матеріали у відкритому доступі: тези, презентації, фотозвіти, пострелізи

Формування довгострокових партнерств

"Конгрес — це інструмент стратегічного фокусування. Ми не просто організовуємо івент, ми створюємо зміст. Наш підхід — збирати головне з ринку, структурувати й віддавати спільноті у вигляді аналітичної спадщини. У цьому наша відповідальність і сила", — коментує Ігор Парубський, керівник Ukraine Investment Congress.

Мета події — надати системну картину трансформацій, які відбуваються в інвестиційній екосистемі України. Платформа DMNTR відкрито публікує матеріали після кожного заходу — тези від спікерів, презентації, фотозвіти, пострелізи — аби кожен міг самостійно сформувати аналітичне бачення на основі достовірних і перевірених джерел.

Реєстрація та деталі програми — на сайті: www.uic-ua.info

Контакти для медіа:

Константинова Анастасія, Маркетинг / PR-менеджерка: [email protected]| +38 099 124 65 67 | www.t.me/nk_gogh

Організатор: медіа-група DMNTR

Про нас:

Медіа-група DMNTR — це команда з 25-річним досвідом створення професійних заходів для архітектурно-будівельної та інвестиційної аудиторії. Серед наших ключових проєктів: Український Будівельний Конгрес, Ukraine Investment Congress, Всеукраїнський конкурс "Інтер'єр Року", Ukraine Urban Awards, архітектурно-девелоперська премія "Творець Року".

Ми також видаємо провідний архітектурно-дизайнерський журнал "DMNTR" та активно розвиваємо соціальні медіа, де щодня публікуємо інсайти, новини, репортажі та фотозвіти з усіх наших заходів.

Слідкуйте за нами:

Instagram: www.instagram.com/ukrainian_building_congress

Facebook: www.facebook.com/share/16RUuTVCQ1