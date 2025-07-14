- Тип
- Партнерський матеріал
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- Новини
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III Ukraine Investment Congress та XV "Інтер’єр Року 2025"
Київ, 31 липня 2025 — У КВЦ “Парковий” відбудеться головна професійна подія літа — III Ukraine Investment Congress та ювілейний XV Всеукраїнський архітектурний конкурс “Інтер’єр Року 2025”.
Основна мета події — створити простір для зібрання знань, ідей, тенденцій та практик у сфері інвестицій, архітектури та міського розвитку. Захід орієнтований на інвесторів, політиків, забудовників, девелоперів, представників великого та середнього бізнесу, банків, міжнародних інвестпрограм, архітекторів, дизайнерів, урбаністів та аналітиків.
Для кожної з цих аудиторій подія — це унікальна можливість:
- побачити реальні проєкти та джерела фінансування;
- налагодити зв’язки з державними та приватними структурами;
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знайти партнерів для реалізації стратегічних проєктів;
- отримати першоджерельну інформацію від провідних експертів;
- бути частиною професійної спільноти, що формує майбутнє.
Головна ідея цьогорічного Конгресу — систематизація та збір ключової інформації з інвестиційної, девелоперської, архітектурної та дизайнерської сфер, яка доступна для подальшого вивчення, осмислення та аналітики будь-ким. Уже три роки поспіль ми створюємо відкриту базу матеріалів — від тез спікерів до фотозвітів і презентацій — що дозволяє кожному сформулювати власне бачення процесів, які трансформують ринок.
На учасників чекає день інтенсивного обміну думками, реальних кейсів, стратегічних презентацій і живого нетворкінгу в 12 тематичних залах. Очікується участь таких спікерів, як: Ігор Гуда – засновник компанії "Креатор-Буд"; Сергій Самусєв — концептуаліст, візіонер будівельної галузії, засновник компанії "HutJet"; Віталій Кіндратів — заступник міністра економіки України; Віталій Коваль — міністр аграрної політики та продовольства України; Оксана Осьмачко — заступник міністра аграрної політики та продовольства України; Андрій Вавриш – засновник компанії Saga Development; Борис Голденштейн – СЕО ZEZMAN HOLDING; Ростислав Мельник – СЕО RIEL; Віталій Мельник – віцепрезидент UDP, керівник напрямку розвитку інноваційних парків; Олександр Лахтіонов — засновник і CEO компаній RITM Group, експерт із розвитку девелоперських та інвестиційних проєктів; Марк Кестельбойм – СЕО WELL-BEING CONTECH, BUDOVA; Ігор Дідик — Co-founder Dzen Residence та AI Development; Іван Щебетун — засновник девелоперської компанії Unit Development; Андрій Длігач – д.е.н., голова Advanter Group, голова Ради Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України, засновник міжнародної бізнес-спільноти BOARD.
Головні сфери конгресу:
ІНВЕСТИЦІЇ
- Презентація інвестиційних проєктів 2025–2026 років
- Нові джерела капіталу для регіонального будівництва
- Механізми участі інституційних інвесторів
ДЕВЕЛОПМЕНТ
- Нові виклики для забудовників: регуляція, ринок, попит
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Просторове планування майбутнього
- Трансформація міської інфраструктури
АРХІТЕКТУРА
- Конкурс "Інтер’єр Року 2025": 600+ робіт від українських архітекторів
- Живі презентації кейсів
- Авторські сесії від визнаних студій та дизайнерів
ДЕРЖАВА І ПОЛІТИКА
- Участь представників Уряду, Мінвідновлення, ДІАМ
- Дискусії про інструменти підтримки інвестицій і дозвільну систему
КОНТЕНТ І НЕТВОРКІНГ
- 300+ спікерів, 60 виставкових стендів, 50 панельних сесій
- Післяконгресні матеріали у відкритому доступі: тези, презентації, фотозвіти, пострелізи
- Формування довгострокових партнерств
"Конгрес — це інструмент стратегічного фокусування. Ми не просто організовуємо івент, ми створюємо зміст. Наш підхід — збирати головне з ринку, структурувати й віддавати спільноті у вигляді аналітичної спадщини. У цьому наша відповідальність і сила", — коментує Ігор Парубський, керівник Ukraine Investment Congress.
Мета події — надати системну картину трансформацій, які відбуваються в інвестиційній екосистемі України. Платформа DMNTR відкрито публікує матеріали після кожного заходу — тези від спікерів, презентації, фотозвіти, пострелізи — аби кожен міг самостійно сформувати аналітичне бачення на основі достовірних і перевірених джерел.
Реєстрація та деталі програми — на сайті: www.uic-ua.info
Контакти для медіа:
Константинова Анастасія, Маркетинг / PR-менеджерка: [email protected]| +38 099 124 65 67 | www.t.me/nk_gogh
Організатор: медіа-група DMNTR
Про нас:
Медіа-група DMNTR — це команда з 25-річним досвідом створення професійних заходів для архітектурно-будівельної та інвестиційної аудиторії. Серед наших ключових проєктів: Український Будівельний Конгрес, Ukraine Investment Congress, Всеукраїнський конкурс "Інтер'єр Року", Ukraine Urban Awards, архітектурно-девелоперська премія "Творець Року".
Ми також видаємо провідний архітектурно-дизайнерський журнал "DMNTR" та активно розвиваємо соціальні медіа, де щодня публікуємо інсайти, новини, репортажі та фотозвіти з усіх наших заходів.
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