Найбагатша людина у світі Ілон Маск заявив, що кожна дитина у Сполучених Штатах отримає по дві акції його компанії SpaceX, розробника космічних кораблів та штучного інтелекту. Загальна вартість подарованих паперів становитиме близько $18 мільярдів.

Як пише Dilo, про це Маск повідомив у соцмережі Х.

"Кожна дитина в Америці отримає дві акції SpaceX - одну від компанії і одну особисто від мене", - написав мільярдер.

Маск уточнив, що акцію від SpaceX передадуть у грудні 2026 року, а із його власного пакету — у червні 2027 року, коли для мільярдера закінчиться період заборони на продаж акцій.

SpaceX повідомила, що передасть по одній знову випущеній звичайній акції класу А на кожен рахунок, відкритий за програмою Trump Account ("Рахунок Трампа"), додавши, що Маск виділить таку ж кількість своїх акцій, яку пожертвує компанія.

За програмою "Рахунок Трампа" американці молодше 18 років отримують можливість брати участь у фондовому ринку та формувати накопичення з раннього віку.

У жовтні Маск оголосив, що подарує кожній дитині в Америці одну акцію SpaceX. За оцінкою Бюро перепису населення США, у країні налічується близько 72 мільйонів дітей. На підставі цих даних та нинішньої вартості акцій SpaceX, загальна вартість ініціативи Маск складе 18 мільярдів доларів, пише Axios.

Статки самого Маска оцінюються в 824 мільярди доларів, зазначає Reuters. Станом на липень 2026 року йому належало близько 6,42 мільярда акцій SpaceX.