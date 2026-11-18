Для ударів по Кримському мосту Україна вперше використала власну систему наведення ракет без використання супутникового зв'язку Starlink та його військової версії Starshield власника SpaceX Ілона Маска. Дрони передавали їм сигнал для точної атаки.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Times із посиланням на українські джерела, зокрема офіцера, причетного до планування операції.

За його словами, Україна розробила власну систему зв'язку з передачею сигналу ракетам за допомогою безпілотників. Внаслідок атаки в море звалилася металева арка заввишки з 15-поверховий будинок разом із дорожнім полотном та частиною несучих конструкцій.

"Американці намагалися паралізувати наш зв'язок для проведення подібних операцій, але ця місія довела, що ми можемо створювати власні канали для ретрансляції радіосигналів. Вперше в історії ми задіяли всі ці безпілотники для передачі відеосигналу ракет, щоб вони могли вразити точкові цілі на мосту. Ми показали, що здатні проводити такі операції без Starlink", - розповів виданню український військовий.

Руйнування мосту стало результатом складної комбінованої операції за участю ракетних військ, операторів безпілотників із 7-го центру глибинного ураження, відомого як "Птахи Мадяра", бригади безпілотних систем спеціального призначення, Служби безпеки України, Військово-морських сил та підрозділів Сил спеціальних операцій.

За їхніми даними, насамперед у ніч на понеділок українські сили за допомогою масованого нальоту із застосуванням сотень безпілотників перевантажили повітряний простір над російською та окупованою РФ територією, завдавши ударів по системах ППО та нафтопереробних заводів і виснаживши запаси російських ракет. Після цього, рано-вранці у вівторок, українські крилаті ракети "Фламінго" та "Нептун", а також реактивні дрони "Паляниця" завдали удару по мосту.

"Росіяни роками переконували весь світ, що Кримський міст — один із найбільш захищених об’єктів на планеті. Сьогодні його частини лежать на морському дні", — заявив виданню представник українських спецслужб.

Кримський міст частково обрушився після атаки ЗСУ

Нагадаємо, Кримський міст у ніч на 17 листопада знову зазнав атаки. З опублікованих фото видно, що арка автомобільного мосту, яка вчора отримала пошкодження, тепер перестала існувати.

Це друга атака на Кримський міст за добу. У Кремлі пошкодження мосту внаслідок атаки вночі 16 листопада назвали незначними. При цьому OSINT-аналітики повідомляли, що при ударі було "помітно деформовано" основний дорожній проліт, у який, ймовірно, сталося пряме влучення дрону.

Кримський міст вразили на сьомому етапі операції, яку готували кілька тижнів. Для фінального удару українські військові застосували різні дрони й ракети.

На ключовому етапі автомобільну частину мосту уразили дрони "Паляниця", а залізничну - ракети "Нептун", безпілотники "Рута" та керовані FP-5 "Фламінго".